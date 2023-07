MacBook Pro pode ganhar recurso de sucesso do iPhone; saiba qual

Uma futura geração do MacBook Pro pode ganhar novas funcionalidades de touch 3D, semelhantes às presentes no iPhone. De acordo com uma nova patente registrada pela Apple, os próximos notebooks premium da marca podem contar com uma Touch Bar reformulada com função touch sensível à força. Isto quer dizer que o display poderia responder de diferentes formas a depender da pressão que o usuário colocar no toque. A patente também abre possibilidade para que a própria tela do MacBook ganhe funções touch, apesar de a empresa sempre ter resistido a esta ideia.