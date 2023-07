'Me ajudou a ver o mundo mais bonito': mulher descobre função no iPhone e viraliza

Uma mulher viralizou no TikTok depois de compartilhar um truque simples do iPhone ( iOS ) que, segundo a mesma, foi capaz de ajudá-la a ficar mais tempo longe do celular . Na gravação, que foi publicada na última sexta (7) e já acumula mais de 512 mil visualizações, Ryann (@ryannpdatsme) explica como acessar e ativar o recurso - que permite ajustar os filtros de cor no celular e, de acordo com ela, a fez olhar para o mundo real de uma forma mais bonita.

Segundo Ryann, 48 horas após ativar a função no celular, ela conseguiu diminuir seu tempo de uso nas redes sociais e "burlar" supostas táticas usadas pelos aplicativos para prender a atenção de usuários. A seguir, veja mais detalhes do caso e saiba ativar o recurso.

1 de 5 Tiktoker usa truque do iPhone (iOS) para reduzir tempo de uso no celular; saiba fazer — Foto: Reprodução/TikTok Tiktoker usa truque do iPhone (iOS) para reduzir tempo de uso no celular; saiba fazer — Foto: Reprodução/TikTok

No vídeo, Ryann conta que descobriu que o truque existia depois de ler sobre ele em um post do Reddit. A dica, na verdade, consiste em ativar um recurso de acessibilidade do iPhone (iOS) que interrompe a exibição de cores brilhantes na tela do celular. De acordo com a jovem, a ausência de cores ajudaria a diminuir o pico de dopamina que é liberado pelo cérebro quando o usuário está usando o smartphone, o que, consequentemente, diminui o prazer associado ao uso do aparelho. Além disso, Ryann também destaca que o truque é útil para interromper o ciclo vicioso de ficar rolando o feed das redes sociais por horas a fio.

No vídeo compartilhado no TikTok, Ryann afirma que perdeu o interesse em usar apps como o Instagram depois de ativar a função, porque, segundo ela, a falta de cores na tela torna a atividade "chata". "[O recurso] fez meu celular ficar mais chato do que o mundo ao meu redor", comentou ela.

2 de 5 Truque do iPhone (iOS) pode ajudar a reduzir tempo de tela — Foto: Divulgação/Pexels Truque do iPhone (iOS) pode ajudar a reduzir tempo de tela — Foto: Divulgação/Pexels

Instagram porque as cores brilhantes do feed chamavam a sua atenção. Mas, agora, como todos os conteúdos estão apenas em preto e branco e sem cores chamativas, ela perdeu o interesse em ficar assistindo aos vídeos por horas. "Coisas que chamariam a minha atenção no passado não chamam mais, então eu posso fechar os aplicativos mais facilmente", declarou.

Qual o papel das cores no "vício" em redes sociais?

O vício em celulares é um problema relativamente comum nos dias de hoje, sendo tema constante de debate entre especialistas. A condição chegou a ser batizada de "nomofobia" por estudiosos, e é caracterizada pela dificuldade de permanecer longe do smartphone por muito tempo. Pesquisas indicam que a dependência causada pelo uso frequente do celular e das redes sociais podem estar relacionadas ao surgimento de transtornos físicos, mentais e sociais, mas algumas dicas podem ajudar no processo de "desintoxicação" das redes e do smartphone.

Segundo informações do New York Times, o truque para ativar a escala de cinza do celular foi popularizado por Tristan Harris, um especialista em ética da tecnologia. O objetivo de deixar o celular em preto e branco, segundo ele, é fazer com que seu uso seja menos estimulante - ideia que é defendida por alguns estudiosos.

Conforme apurado pelo portal de notícias norte-americano, empresas como Meta e Google usam cores vibrantes e formas geométricas em seus produtos para chamar a atenção de usuários. Além disso, essas empresas também têm investido em pesquisas que exploram o campo da neurociência para entender como o cérebro responde a esses estímulos - por isso, o uso de cores brilhantes e chamativas nos aplicativos seria proposital.

Como ativar os Filtros de Cor no iPhone (iOS)

Passo 1. Para interromper a exibição de cores brilhantes no iPhone (iOS) momentaneamente, acesse os ajustes do celular e clique sobre a aba "Acessibilidade";

3 de 5 Acesse os ajustes do celular e clique em "Acessibilidade" para ativar o recurso que interrompe a exibição de cores no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse os ajustes do celular e clique em "Acessibilidade" para ativar o recurso que interrompe a exibição de cores no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na tela seguinte, clique em "Tela e Tamanho do Texto" e deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Filtros de Cor". Clique sobre ela para continuar;

4 de 5 Clique em "Tela e Tamanho de Texto" para acessar os Filtros de Cor do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Clique em "Tela e Tamanho de Texto" para acessar os Filtros de Cor do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para continuar, ative a chave ao lado de "Filtros de Cor" e marque a opção "Tons de Cinza" para concluir o procedimento.

5 de 5 Ative a chave ao lado de "Filtros de Cor" e selecione a opção "Tons de Cinza" para deixar o iPhone (iOS) em preto e branco — Foto: Reprodução/Clara Fabro Ative a chave ao lado de "Filtros de Cor" e selecione a opção "Tons de Cinza" para deixar o iPhone (iOS) em preto e branco — Foto: Reprodução/Clara Fabro

