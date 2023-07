Memes de Dia do Amigo: veja os melhores e mais engraçados de 2023

O Dia do Amigo é celebrado mundialmente nesta quinta-feira (20), e uma boa maneira de desejar "Feliz dia do amigo" é enviando um meme engraçado. No Twitter, a data provocou uma enxurrada de piadas, com diversos usuários brincando com relações de inimizade da ficção e também da vida real. O caso da dívida entre o cantor Belo e o ex-jogador de futebol Denilson de Oliveira, por exemplo, não passou impune às brincadeiras com a data, mas houve ainda quem ironizasse aquelas relações que vão um pouco além da amizade. A briga entre os milionários Elon Musk e Mark Zuckerberg também foi alvo dos tuiteiros hoje.