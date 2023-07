Mercado Pago é seguro? Veja como funciona a carteira digital

Mercado Pago é seguro? A carteira digital do Mercado Livre pode ser utilizada tanto para pagar os produtos comprados no site, quanto para efetuar compras em outros estabelecimentos comerciais. O serviço, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS , permite ainda pagar boletos, recarregar celular , e até mesmo colocar créditos em cartões de vale-transporte.

Já os vendedores podem configurar o Mercado Pago para receber pagamentos, seja para compras de produtos, físicos ou digitais, ou para serviços autônomos. Para tal, a empresa já tem a sua própria maquininha. Abaixo, veja como funciona o serviço, se o Mercado Pago é seguro e quais são as principais funções disponíveis. As ferramentas listadas relatadas podem ser usadas na versão web no PC ou no aplicativo que está disponível para smartphones Android e iPhone (iOS).

2 de 10 Mercado Pago tem a sua própria maquininha para lojistas e autônomos — Foto: Divulgação/Mercado Pago Mercado Pago tem a sua própria maquininha para lojistas e autônomos — Foto: Divulgação/Mercado Pago

PicPay demora para transferir: o que pode ser? Veja no Fórum do TechTudo.

1. Mercado Pago é seguro?

O Mercado Livre afirma que os dados financeiros usados no aplicativo Mercado Pago são protegidos através da técnica de encriptação de dados (TLS), com os mais altos padrões de segurança online. Segundo a empresa, os vendedores têm acesso apenas ao endereço de e-mail do cliente e ao pagamento do produto adquirido.

3 de 10 Mercado Pago é seguro? Entenda — Foto: Raquel Freire/TechTudo Mercado Pago é seguro? Entenda — Foto: Raquel Freire/TechTudo

2. Confira as funcionalidades e benefícios do Mercado Pago

Pagamento online

Para o consumidor final, a ferramenta mais importante é o pagamento online, que pode ser utilizado tanto para comprar qualquer item no Mercado Livre, quanto em outras lojas do e-commerce brasileiro. Ao entrar na página de um produto no ML, o Mercado Pago é destacado como a principal forma de pagamento, e apontada pelo serviço como a mais segura.

4 de 10 Consumidor pode comprar qualquer produto com Mercado Pago — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso Consumidor pode comprar qualquer produto com Mercado Pago — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

A partir deste ponto, o consumidor pode efetuar a compra utilizando os créditos obtidos em uma venda anterior ou adicionando dinheiro em sua carteira digital. Porém, se não houver nenhum valor disponível, o sistema fará o pagamento no cartão de crédito do cliente, servindo assim como uma ponte entre os dois serviços de pagamento, agilizando o processo da mesma forma.

Em outras lojas virtuais, o Mercado Pago é só mais uma forma de pagamento disponível, e a opção deve aparecer somente depois que o usuário passar pelo "carrinho de compras" e finalizar a compra. Nesta etapa, será necessário colocar o login e a senha do serviço para validar a transferência de valores.

Quanto à segurança deste processo, a página de ajuda do Mercado Pago garante que o procedimento é realizado sob o método de encriptação de dados chamado "Transport Layer Security" (TLS), que promete proteger as informações do comprador no trajeto entre o PC (ou celular) até os servidores, de forma que nenhum vendedor ou serviço tenha acesso.

Solicitar ou enviar dinheiro

Quando um profissional independente vende um produto ou realiza um serviço, ele também pode cobrar o pagamento solicitando crédito na sua carteira digital. Na outra ponta, o consumidor também pode realizar um pagamento transferindo o valor devido diretamente de sua conta para a outra.

5 de 10 O caminho para enviar ou pedir dinheiro é praticamente o mesmo — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso O caminho para enviar ou pedir dinheiro é praticamente o mesmo — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Para realizar este procedimento, independentemente se está enviando ou solicitando o pagamento, a configuração é a mesma, pois é necessário colocar o e-mail da outra pessoa, o valor da transação e o motivo, como indicado na imagem acima. Em tese, o processo deve respeitar os mesmos padrões de segurança relatados no tópico anterior.

Recarregar celular

Qualquer usuário que tenha a carteira digital do Mercado Pago, e valores na sua conta, poderá recarregar o celular das diversas operadoras apontadas na imagem abaixo. Primeiro, informe ao sistema qual o número de celular que deve receber o crédito. Depois, qual a operadora e o valor, que pode ser entre alguns já determinados ou outro escolhido pelo usuário, respeitando as regras de cada operadora.

6 de 10 São oito as operadoras disponíveis para recarga no Mercado Pago — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso São oito as operadoras disponíveis para recarga no Mercado Pago — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

No final, o dinheiro será debitado da carteira digital e será adicionado de forma automática como crédito no celular, como se fosse feito em qualquer serviço similar. A página de ajuda do Mercado Pago garante que o serviço não tem custo adicional para o usuário. Note que, neste caso, é preciso ter crédito na carteira digital para realizar o procedimento.

Recarga de Bilhete Único

7 de 10 Método está disponível somente na cidade de São Paulo — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso Método está disponível somente na cidade de São Paulo — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Somente em São Paulo, o Mercado Pago pode ser usado para recarregar o Bilhete Único do transporte público. O processo é realizado somente no app para celular. Depois de realizar o pagamento por meio da carteira digital, o usuário deve procurar um terminal do serviço em estações de trem, metrô ou ônibus para validar a sua recarga.

Pagar boletos

Com o aplicativo para Android e iPhone (iOS), o usuário pode utilizar os seus créditos no Mercado Pago para pagar qualquer tipo de boleto, desde que tenha um código de barras. Isso pode ser feito inserindo os dígitos da fatura, ou escaneando com a câmera do smartphone.

8 de 10 É possível pagar qualquer boleto com códigos de barra — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso É possível pagar qualquer boleto com códigos de barra — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Da mesma forma que no caso das recargas, é preciso ter crédito em sua conta antes de começar o processo. Caso não tenha valor suficiente, a conta não será paga. A partir deste ponto, a validação do pagamento segue o processo normal, e respeitará o tempo de confirmação normal da instituição financeira que emitiu o boleto.

Comprar crédito online

Por último, também somente no celular, é possível comprar crédito online para jogos e streaming utilizando os créditos da carteira digital. Entre os serviços aceitos, estão Google Play Store, para comprar filmes, jogos e apps, Blizzard, videogames, Spotify, Uber e outros.

9 de 10 São vários os serviços digitais disponíveis no Mercado Pago — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso São vários os serviços digitais disponíveis no Mercado Pago — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

No app do Mercado Pago, basta o usuário escolher um destes serviços, selecionar o valor, e seguir as instruções em tela para transferir o valor necessário. De novo, o processo só será realizado se a carteira digital tiver dinheiro suficiente para tal.

Cada empresa determina os seus valores. A Blizzard, por exemplo, estabelece apenas as opções com R$ 50 ou R$ 100, enquanto a Google Play, além dessas opções, também inclui o valor de R$ 30. O Xbox, por exemplo, possui venda de crédito separada para cada serviço, como Xbox Game Pass, Xbox Live Gold ou Minecraft, cada um com valores distintos.

Maquininha do Mercado Pago

Para os lojistas e profissionais autônomos, o Mercado Pago também possui a sua própria maquininha de pagamento, disponível em três versões diferentes: Point Pro, Point Mini e Point Mini Chip, cada um com suas próprias características e recursos.

10 de 10 Mercado Pago tem sua própria maquininha — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso Mercado Pago tem sua própria maquininha — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Segundo a página oficial, não é necessário ter conta corrente em banco para utilizar o aparelho, uma vez que o crédito é feito diretamente na carteira digital. A máquina não possui aluguel ou taxa de adesão e o pagamento em débito fica disponível na hora na conta do vendedor.

Investimentos

O Mercado Pago também conta com uma opção de investimento em renda fixa que rende mais do que a poupança. O rendimento anual do aplicativo é de 100% do CDI. O investimento da conta digital tem liquidez diária, ou seja, pode ser retirado quando o usuário desejar.

Veja também: Como colocar crédito no celular com app grátis