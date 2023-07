Microsoft adia compra da Activision Blizzard em 3 meses; saiba o por quê

Microsoft e Activision Blizzard concordaram em adiar o prazo para seu processo de compra até o dia 18 de outubro para resolver problemas de regulamentação no Reino Unido. A compra da empresa por parte da fabricante dos Xbox Series X e Xbox Series S , que custará US$ 68,7 bilhões (em torno de R$ 329 bilhões), teve início em janeiro de 2022 e já foi aprovada por órgãos de regulamentação de 40 países.

No Reino Unido, a CMA (Autoridade de Competição e Mercados) deu parecer negativo para a compra sob a justificativa de que isso poderia diminuir a competição no mercado futuro de jogos na nuvem. Agora, Microsoft e Activision Blizzard irão oferecer novas propostas ao CMA para tentar concluir sua fusão.

O acordo original de aquisição entre Microsoft e Activision Blizzard estipulava que a compra precisava ser concluída até esta terça-feira, 18 de julho, o que não foi possível, apesar de muitos esforços das empresas. Ao fim deste período, se o acordo não pudesse ser concluído e uma das empresas desistisse do negócio, a Microsoft teria que pagar US$ 3 bilhões (em torno de R$ 14,4 bilhões) para a Activision Blizzard.

O novo acordo estende o prazo até 18 de outubro, mas aumenta as taxas de rescisão para US$ 3,5 bilhões (R$ 16,8 bilhões) se a aquisição não for concluída até 29 de agosto e US$ 4,5 bilhões (R$ 21,6 bilhões) se não for concluída até 15 de setembro.

Após o bloqueio da compra pela CMA, em abril de 2023, a Microsoft entrou com uma apelação, porém o Tribunal de Apelação de Concorrência (CAT) aceitou pausar o processo para que Microsoft e o CMA voltassem a discutir propostas para aprovar a compra. Após a apresentação das propostas, o CMA afirmou que dará seu parecer final em 29 de agosto, decisão esta que é o pivô do aumento da taxa de rescisão no acordo entre as empresas. Se o órgão permitir, a compra poderá ser concluída antes da data limite de outubro.

As propostas que serão apresentadas normalmente envolvem comprometimentos como forma de compensação pela compra. Por exemplo, os acordos de manter a série Call of Duty por 10 anos nos consoles da Sony e Nintendo ou colocar games da Activision Blizzard em serviços de jogos na nuvem concorrentes, como a empresa se comprometeu para ganhar a aprovação da Comissão Europeia. Segundo rumores a Microsoft está estudando vender os direitos de jogos na nuvem no Reino Unido para concluir a aquisição.