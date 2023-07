Microsoft vence processo e pode comprar Activision: como isso afeta você

A Microsoft ganhou o processo contra a FTC, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, que tentava bloquear a compra da Activision Blizzard . A compra da produtora de Call of Duty e Diablo 4 é o maior negócio já registrado pela indústria de games, por US$ 68,9 bilhões (em torno de R$ 337 bilhões), e precisou ser aprovada por órgãos reguladores de todo o mundo devido a preocupações sobre monopólio. A vitória da fabricante do Xbox Series X e Xbox Series S sobre o FTC removeu o principal obstáculo para a consolidação do negócio, o qual poderá ser completado até 18 de julho. A seguir, saiba mais sobre a negociação.

1 de 3 Microsoft vence processo contra o FTC e compra da Activision Blizzard poderá ser concluída ainda este mês — Foto: Microsoft/Divulgação Microsoft vence processo contra o FTC e compra da Activision Blizzard poderá ser concluída ainda este mês — Foto: Microsoft/Divulgação

A vitória da Microsoft neste caso foi sobre uma liminar do FTC, que visava pausar ou bloquear a compra da Activision Blizzard até que a comissão pudesse terminar de revisar o caso. A juíza Jacqueline Scott Corley, da Califórnia, negou a decisão ao considerar que a Microsoft já havia oferecido garantias o suficiente por escrito e em público. A empresa prometeu manter a série Call of Duty por 10 anos nos consoles PlayStation (PS5 e PS4), levar a franquia para consoles Nintendo e oferecer jogos da Activision Blizzard em serviços de nuvem concorrentes do Xbox Cloud Gaming.

A Microsoft ainda terá que responder a um processo administrativo do FTC, porém, com a aquisição consolidada, a comissão poderá ficar mais limitada para exigir compensações. O parecer do FTC era o maior obstáculo para a consolidação da compra da Activision Blizzard, que precisa ser completada até o dia 18 de julho segundo o acordo inicial. Após essa data, a Microsoft precisa renegociar o acordo ou pagar uma taxa de rescisão de US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 14,6 bilhões) para a Activision Blizzard. A maioria dos órgãos ao redor do mundo já deram parecer positivo para a aquisição, inclusive a Comissão Europeia.

2 de 3 Microsoft avança na compra, mas ainda tem que responder outros processos administrativos — Foto: Divulgação/Xbox Microsoft avança na compra, mas ainda tem que responder outros processos administrativos — Foto: Divulgação/Xbox

O segundo maior obstáculo havia sido a decisão do órgão CMA, a Autoridade de Competição e Mercados do Reino Unido, que em abril deu parecer negativo para a compra ao afirmar que a Microsoft poderia diminuir a concorrência no futuro mercado de jogos na nuvem. A empresa já havia anunciado que pretendia apelar da decisão, porém isso provavelmente ultrapassaria a data limite de 18 de julho. Após a vitória no FTC, a Microsoft e a CMA entraram em acordo para pausar o processo e oferecer novas propostas para que a aquisição possa ser realizada.

Phil Spencer, chefe da marca Xbox, comentou em sua conta de Twitter que estava grato pelo tribunal ter decidido a questão rapidamente em favor da Microsoft. Ele também mencionou que assinaram vários acordos para tornar os jogos da Activision Blizzard, jogos exclusivos do Xbox e do Game Pass disponíveis para mais jogadores do que atualmente.

Como isso afeta os jogadores?

A aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft deverá levar um bom tempo de reestruturação interna até que ambas as empresas alinhem suas estratégias. Os acordos assinados também garantem que nenhum jogo deverá sumir dos concorrentes por enquanto. A curto e médio prazo, a partir do momento que as organizações estiverem sob o mesmo guarda-chuva, jogadores poderão ver acenos entre as companhias, como a adição de games como Call of Duty e Diablo ao Xbox Game Pass. Recentemente, o presidente da Blizzard Entertainment mencionou que Diablo 4 não será lançado no serviço de assinatura, porém isso pode mudar após a conclusão da compra.

3 de 3 Um dos maiores desejos de jogadores com a compra da Activision Blizzard é que os games da empresa cheguem ao Xbox Game Pass da Microsoft — Foto: Reprodução/Microsoft Um dos maiores desejos de jogadores com a compra da Activision Blizzard é que os games da empresa cheguem ao Xbox Game Pass da Microsoft — Foto: Reprodução/Microsoft

A longo prazo, os jogos da Activision Blizzard poderão se integrar melhor à estratégia da própria Microsoft, como sua política de lançamento direto no Xbox Game Pass. Também existe a possibilidade de projetos futuros se tornarem exclusivos dos consoles da empresa para aumentar o interesse do público, como ocorreu após a compra da Bethesda com títulos como Redfall e Starfield.

