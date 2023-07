Napoleão: veja sinopse, elenco e trailer de filme com Joaquin Phoenix

Napoleão , filme original da Apple TV+ , teve trailer divulgado nesta segunda-feira (10). Estrelada por Joaquin Phoenix (Coringa) e Vanessa Kirby (The Crown), a trama aborda as origens de Napoleão Bonaparte e sua ascensão como imperador, vista através do excêntrico relacionamento entre ele e sua esposa, Josephine.

O longa conta com o roteiro de David Scarpa e direção de Ridley Scott. Como se trata de uma aposta da Apple TV+ em produções originais, o filme chegará aos cinemas em 22 de novembro e, algum tempo depois, no catálogo do streaming -- embora uma data oficial não tenha sido divulgada. Confira, a seguir, demais informações sobre o longa, como enredo, elenco e trailer.

2 de 2 Em Napoleon (2023), Joaquin Phoenix dá vida ao poderoso imperador francês; Vanessa Kirby também protagoniza o longa — Foto: Reprodução/KinoCheck.com Em Napoleon (2023), Joaquin Phoenix dá vida ao poderoso imperador francês; Vanessa Kirby também protagoniza o longa — Foto: Reprodução/KinoCheck.com

Enredo

Em Napoleão, conhecemos as origens e a implacável jornada do imperador Napoleão Bonaparte, com ênfase nas visionárias políticas e táticas militares que o fizeram uma figura tão singular de seu tempo. Tudo isso é visto através de seu volátil relacionamento com Josephine, sua esposa e único amor da vida.

Elenco e equipe técnica

O longa é estrelado por Joaquin Phoenix, ganhador do Oscar 2020 de Melhor Ator por Coringa, no papel de Napoleão Bonaparte. Vanessa Kirby, que interpreta Josephine, é famosa por seu trabalho na série The Crown e já foi indicada ao Oscar 2021 de Melhor Atriz pela produção Pedaços De Uma Mulher. Além deles, o elenco também conta com os atores Ben Miles (The Crown) e Ludivine Sagnier (Lupin).

O roteiro de Napoleão ficou a cargo do norte-americano David Scarpa, mesmo roteirista do filme Todo o Dinheiro do Mundo, também indicado ao Oscar. Já a direção do longa ficou sob responsabilidade do britânico Ridley Scott, que também dirigirá Gladiador 2, previsto para estreia em 2024.

Trailer oficial de Napoleão

Com informações de IMDb e Apple TV+.

