Need for Speed Most Wanted Remake? Atriz diz que game pode chegar em 2024

Need for Speed Most Wanted Remake pode estar a caminho e chegar já em 2024. Pelo menos foi o que disse a dubladora do jogo de corrida original, Simone Bailly. A atriz revelou em suas redes sociais que o jogo está programado para receber uma nova versão no ano que vem, quase duas décadas depois do primeiro game, lançado em 2005. Vale lembrar que o título foi o nono capítulo da franquia de corrida da Eletronic Arts e chamou muita atenção pelos seus gráficos avançados para a época, além de seu mundo aberto e as tradicionais fugas da polícia.