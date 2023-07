Nintendo Switch 2 pode ser lançado em 2024, segundo rumores; veja detalhes

O Nintendo Switch pode ganhar um sucessor na segunda metade de 2024, segundo rumores que indicam o lançamento de um novo console híbrido da Nintendo para o próximo ano. Múltiplas fontes anônimas teriam confirmado para o site de games VGC que a gigante japonesa prepara um lançamento para o próximo ano e que vários estúdios já estariam com kits de desenvolvimento. Os detalhes do "Nintendo Switch 2" ainda são um segredo, especialmente a respeito de retrocompatibilidade, mas, supostamente, o console poderá ser jogado em modo portátil, assim como o Nintendo Switch.

2 de 3 Sucessor do Nintendo Switch supostamente chega na segunda metade de 2024 e terá tela de LCD — Foto: Divulgação/Nintendo Sucessor do Nintendo Switch supostamente chega na segunda metade de 2024 e terá tela de LCD — Foto: Divulgação/Nintendo

👉 Quais os melhores exclusivos do Nintendo Switch? Opine no Fórum do TechTudo

Segundo as informações, o console chegaria apenas na segunda metade do ano, o que daria mais tempo para fabricar amplos estoques e evitar a escassez que afetou PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, e, em menor escala, Xbox Series S. Duas das fontes sugeriram que o console provavelmente utilizará uma tela de LCD para cortar custos ao invés do painel tipo OLED, que possui cores mais vivas.

Também foi confirmado pelas fontes que o console utilizará cartuchos físicos da mesma forma que o modelo atual. Rumores anteriores indicavam que o sucessor do Nintendo Switch teria potência equivalente ao visto nos consoles PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, o que também sugere maior espaço interno para games.

A retrocompatibilidade, que permitiria utilizar jogos do Nintendo Switch atual no próximo console, permanece um grande mistério. A Nintendo afirmou que deseja converter a maior quantidade possível de seus mais de 100 milhões de jogadores do Nintendo Switch para a próxima plataforma, sem confirmar a função. Algumas empresas terceirizadas supostamente demonstram preocupação que suporte a jogos da geração anterior diminuiria a demanda para títulos de uma nova geração.

3 de 3 O Nintendo Switch não chegou a ter seu próprio Mario Kart, contando com o relançamento de Mario Kart 8 Deluxe do Nintendo Wii U que recebeu conteúdo extra — Foto: Divulgação/Nintendo O Nintendo Switch não chegou a ter seu próprio Mario Kart, contando com o relançamento de Mario Kart 8 Deluxe do Nintendo Wii U que recebeu conteúdo extra — Foto: Divulgação/Nintendo

Um consultor de mercado em Tóquio, o Dr. Serkan Toto, comentou ao site VGS que um novo console em 2024 faz sentido, pois as projeções da Nintendo apontam queda de mais de 15% na venda de consoles e jogos do Nintendo Switch em seu sétimo ano. O chefe do setor de negócios de games da ReedPop, Christopher Dring, também concordou que um lançamento de 2024 bate com a agenda da Nintendo de lançar seu console "no meio" do ciclo dos concorrentes PlayStation e Xbox.

Dring também citou que o maior competidor da Nintendo é a própria empresa, pois, apesar de seus fãs mais fiéis estarem ansiosos por novos consoles, aqueles mais casuais podem precisar de um convencimento maior. Segundo o porta-voz, há uma dificuldade para atualizar jogadores, o que eleva a importância do tratamento a temas como bibliotecas digitais, contas e retrocompatibilidade. "(isso) pode se provar crucial para que o próximo sistema tenha um começo forte", concluiu.