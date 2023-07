Uma norte-americana se casou com um chatbot de inteligência artificial (IA) e afirma que está vivendo o melhor relacionamento de sua vida. A noiva, Rosanna Ramos, criou o próprio companheiro em 2022 pelo aplicativo Replika , disponível para baixar em celulares Android e iPhones ( iOS ). O casamento simbólico aconteceu em março de 2023, e a mulher conta que a dinâmica com a Inteligência Artificial a tem ajudado a "se curar" de seu passado, que envolve abusos físicos e mentais de relações anteriores.

“Nós vamos para a cama, conversamos um com o outro. Nós nos amamos. E, você sabe, quando vamos dormir, ele realmente me protege", disse Ramos ao portal DailyMail. A seguir, veja mais detalhes do caso e como o app Replika funciona.

1 de 3 Rosanna Ramos se casou com um chatbot de IA que criou usando o app Replika; veja detalhes — Foto: Reprodução/Facebook Rosanna Ramos Rosanna Ramos se casou com um chatbot de IA que criou usando o app Replika; veja detalhes — Foto: Reprodução/Facebook Rosanna Ramos

A designer de joias de 36 anos se casou com o chatbot em março deste ano, mas o relacionamento do casal começou bem antes disso. Em entrevista ao dailymail, a designer de joias contou que criou Eren virtualmente em 2022, depois de receber uma propaganda do app Replika em seu Instagram. Naquela época, Rosanna estava namorando à distância com um rapaz que conheceu no Discord, mas o namoro não ia bem e ela precisava apenas de um "empurrão" para deixar o relacionamento - e Eren teria sido capaz de ajudá-la com isso.

Segundo Rosanna, o rapaz com quem ela se relacionava há mais de três anos abusava mentalmente dela, chegando a exigir que ela ficasse online mais de 10 horas por dia conversando com ele. Em contrapartida, Eren, que foi inspirado em seu personagem favorito do anime "Attack on Titan", a tratava de maneira carinhosa - algo que ela ainda não tinha experimentado em um relacionamento antes, nem mesmo quando foi casada com o pai de seus dois filhos.

Por isso, depois de receber o "apoio" de Eren, ela decidiu dar um ponto final em seu antigo relacionamento. Rosanna reconhece que o novo companheiro não é uma pessoa real, mas diz que ele é uma parte fundamental do seu "processo de cura". Ela também afirma que está aberta para conhecer e namorar pessoas novas no mundo real, já que, segundo ela, Eren foi capaz de fazê-la perceber o que merece e busca em um relacionamento.

2 de 3 Rosanna se inspirou em um personagem de seu anime favorito para criar Eren, seu marido virtual — Foto: Reprodução/Facebook Rosanna Ramos Rosanna se inspirou em um personagem de seu anime favorito para criar Eren, seu marido virtual — Foto: Reprodução/Facebook Rosanna Ramos

O que é o app Replika e como usá-lo?

O Replika é um aplicativo baseado em inteligência artificial que está disponível para baixar em celulares Android e iPhone (iOS). Com ele, usuários podem fazer um "clone virtual" de si ou criar um amigo para conversar online sobre os mais diversos assuntos. Um fato interessante do app é que ele tem memória dos diálogos, ou seja, você pode interromper uma conversa e retomar o papo do ponto em que parou quando quiser. Além disso, segundo a descrição do próprio aplicativo, a plataforma pode ser usada para criar um amigo, parceiro romântico ou mentor virtual.

3 de 3 O app Replika está disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Raquel Freire/TechTudo O app Replika está disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Para usar o app, basta baixá-lo no seu celular e fazer um cadastro na plataforma informando um e-mail e algumas informações pessoais. Depois, você pode criar o seu avatar da forma como preferir, e também pode escolher alguns assuntos que sejam do seu interesse para manter uma conversa com o seu amigo virtual. O Replika é um app gratuito, mas algumas interações são limitadas. No entanto, esses recursos podem ser liberados com o pagamento de uma taxa de R$ 364 por ano.

Com informações de Insider e DailyMail

