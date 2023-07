Novato no CS:GO encontra R$ 800 mil depois de três dias jogando; entenda

Um player novato no Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) tirou a sorte grande ao abrir uma case no game com uma Karambit Case Hardened padrão Blue Gem. A faca é uma das mais raras e valiosas do jogo. A notícia foi divulgada na última quarta-feira (12) pelo criador de conteúdo Jack Lucky, que também usou sua conta oficial no Twitter para revelar que o novato decidiu vender a skin e lucrou mais de US$ 169 mil (pouco mais de R$ 810 mil, em conversão direta) com a transação. O jogador, que tem 18 anos e não foi identificado, tinha pouco mais de 30 horas no CS:GO.

Segundo informações do Dotesports, a Karambit Case Hardened foi a primeira faca a ser aberta pelo adolescente no jogo - ele havia começado a jogar CS:GO há poucos dias e somava pouco mais de 30 horas no game. Ainda de acordo com o site, ele abriu cerca de 210 caixas até encontrar a faca premiada e, à princípio, não achou que a skin pudesse valer tanto.

O adolescente, então, entrou em contato com experts no game, como o famoso ohnePixel, que o auxiliou em como vender a skin e não cair em golpes. De acordo com o site especializado GamesRadar, o menino revelou que usará o dinheiro para ajudar os pais.

A Karambit Case Hardened com padrão Blue Gem é uma faca com alto nível de raridade, o que faz o seu valor ser maior em comparação com outras skins do game. Segundo informações do GamesRadar, existem apenas 12 skins da faca disponíveis no mundo e, por conta disso, o preço estimado dela pode variar entre US$ 150 mil e US$ 200 mil (algo entre R$ 700 mil e R$ 1 milhão).

Por que as skins do CS:GO valem tanto?

Apesar de não modificarem os atributos das armas no game, as skins do CS:GO têm um grande apelo cosmético e podem atingir quantias muito altas. Quatro fatores podem influenciar no preço de uma skin: disponibilidade, padrão (cor), float (indicativo de quanto “desgastada” uma arma está) e, o mais importante de todos, a raridade. Quanto mais rara for uma skin, maior será o seu preço final.

As skins podem ser conquistadas de algumas maneiras diferentes, e é possível ganhá-las como recompensa ao final de partidas online ou ao assistir aos campeonatos Major, onde usuários podem ganhar caixas com skins de status “Souvenir”. Além disso, também é possível comprá-las diretamente na loja da Steam ou tentar a sorte com caixas de skins aleatórias.

