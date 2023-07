Novo Beats Studio Pro pode ter mais bateria que AirPods Max; veja rumores

O novo fone de ouvido Beats Studio Pro, desenvolvido pela Apple , pode ter até 40 horas de autonomia de bateria, segundo o site especializado 9to5Mac. O número diz respeito ao uso com os recursos de cancelamento de ruído e Modo Transparência desativados — com eles em uso, o total de tempo cairia para 24 horas de reprodução. A título de comparação, os AirPods Max , headphones da Apple, podem ser usados por até 20 horas com os recursos de áudio ativados. O aparelho da Beats também deve ter tecnologia de áudio espacial , presente nos AirPods , AirPods Pro e AirPods Max.

De acordo com o 9to5Mac, o fone será equipado com um chip próprio da Beats que permite integração do aparelho com aparelhos Android e iPhone (iOS). Dessa forma, o acessório deve poder usufruir de recursos de ambos os sistemas. De acordo com o analista Mike Hurley, o lançamento do produto pode ocorrer no próximo dia 19, e, segundo o 9to5Mac, o preço sugerido será de US$ 349, cerca de R$ 1.920 na cotação atual, sem impostos.

2 de 2 Beats Studio Pro pode ser lançado na cor marrom — Foto: Reprodução/Twitter/@aaronp613 Beats Studio Pro pode ser lançado na cor marrom — Foto: Reprodução/Twitter/@aaronp613

Recurso proprietário da Apple, o áudio espacial deve estar presente também no fone da Beats. A tecnologia é capaz de fazer um rastreamento dinâmico da cabeça para proporcionar um efeito de áudio 3D, que gera maior imersão no conteúdo. Além disso, outros recursos da maçã são esperados, como a conexão com a Siri, a função de localização Find My e o pareamento facilitado com qualquer aparelho logado na conta iCloud do usuário. Também especula-se que o headphone seja compatível com as funções Google Fast Pair e Find My Device, do Android, assim como possa fazer uma alternância rápida entre aparelhos.

Por meio de um botão localizado na lateral do dispositivo, os usuário também poderão alternar entre o Modo de Transparência e o cancelamento de ruído ativo (ANC). O Modo de Transparência é utilizado para permitir que sons ambiente se misturem com a música que está sendo reproduzida. Já o ANC cria um filtro em tempo real para cancelar o ruído externo.

Os vazamentos também indicam que o dispositivo deve ter tanto conectividade USB-C, como entrada 3,5 mm. De acordo com o 9to5Mac, quando conectado por meio do USB-C, o Beats Studio Pro deve oferecer três modos de reprodução sonora: o Beats Signature, que oferece a melhor experiência de equalização, além de um focado em entretenimento — e outro em conversação.

Quanto aos aspectos técnicos, o Beats Studio Pro deve contar com dois drivers de 40 mm, que devem apresentar uma melhoria de 80% na qualidade de áudio do aparelho, em comparação com o antecessor Beats Studio 3. Segundo uma fonte ligada ao site, os fones reproduzirão áudios com distorção quase zero mesmo em alto volume.

Com informações de 9to5Mac e MacRumors

