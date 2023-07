Novo controle do Xbox tem cheiro de pizza e visual das Tartarugas Ninja

Os joysticks inspirados nos heróis adolescentes também serão sorteados, e os usuários recebem os controles, um frasco do aroma de pizza e 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate. Para participar da promoção, basta seguir e retuitar um post do perfil do Xbox Game Pass no Twitter até 13 de agosto. Confira mais detalhes dos controles e como concorrer a seguir.

Controles do Xbox Series X/S e Xbox One baseados nas Tartarugas Ninja têm cheiro de pizza — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Para além do controle, o Xbox tem suporte a alguns jogos das Tartarugas Ninja, incluindo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, que traz pancadaria beat'em up nos moldes dos fliperamas como parte do Xbox Game Pass. Outro nome é Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, que relembra 13 jogos clássicos dos heróis em consoles como Super Nintendo, Mega Drive, NES, Game Boy e até fliperamas. Minecraft também receberá uma DLC das Tartarugas Ninja, disponível na loja do game a partir de 3 de agosto.