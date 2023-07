'Novo FIFA': vazamento revela data de lançamento e mais detalhes do jogo

Já o jogador em destaque nas capas do game será Erling Haaland, do Manchester City, substituindo Kylian Mbappé e Sam Kerr, que estrelaram as versões de FIFA 23. Além disso, serão lançadas edições Standard e Ultimate, essa última com uma semana de acesso antecipado, além de versão Trial com 10 horas de gameplay via EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.

Segundo o insider, a capa de EA Sports FC 24 mostra o jogador Erling Haaland no meio de uma partida da Champions League, pronto para chutar a bola e com um dos braços abertos. Ele decidiu não postar a imagem que encontrou por questões legais. Na edição Ultimate, Haaland dividirá espaço com outros 30 atletas atuais e de outrora, entre eles Pelé, Vinicius Jr, Son Heung-min, Sam Kerr, Zinedine Zidane, Johann Cruff e mais. O perfil de Twitter SizePlayStation, conhecido por revelar artes de games antes do anúncio oficial, chegou a revelar a logo do game.

Ainda de acordo com billbil-kun, a revelação oficial do game será realizada no dia 13 de julho, data na qual será aberta também a pré-venda de EA Sports FC 24. O game será lançado por US$ 69,99 (em torno de R$ 339) na edição Standard e US$ 99,99 (por volta de R$ 485) na edição Ultimate, um pouco mais caro que a versão Ultimate de FIFA 23 no lançamento.