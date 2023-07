Novo jogo de luta do LOL terá campeões em dupla na gameplay; veja imagens

A ideia é que os jogadores tenham a opção de se divertir tanto com seus amigos quanto também contra eles, segundo explica o produtor executivo Tom Cannon. O sistema do jogo permite que um jogador chame o segundo personagem para prestar assistência a qualquer momento, de forma semelhante a Marvel Vs. Capcom. A partir disso, é possível trocar o campeão ativo em campo. Vale notar que não é obrigatório jogar com um amigo, pois o jogo é capaz de parear partidas 1v1 (com um player controlando dois campeões) e até mesmo 2v1.