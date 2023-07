Novo visual do PS5 é revelado com trailer de Spider-Man 2; veja detalhes

Marvel's Spider-Man 2 teve um novo trailer divulgado nesta última quinta-feira (20) para o evento de quadrinhos San Diego Comic-Con 2023, no qual foi anunciado um novo PlayStation 5 ( PS5 ) temático do herói. O pacote será lançado em 1º de setembro nos Estados Unidos e traz uma versão do console com leitor de disco, cópia digital do jogo e um DualSense com arte para acompanhá-lo.

No novo jogo da Insomniac Games, Peter Parker e Miles Morales terão que enfrentar vilões como Kraven, Venom e o Senhor Negativo com mais ação e novas habilidades. Marvel's Spider-Man 2 será lançado em 20 de outubro para PlayStation 5 (PS5). Por ora, não há previsão para o console temático no Brasil.

1 de 2 PlayStation 5 (PS5) temático de Marvel's Spider-Man 2 foi anunciado durante a San Diego Comic-Con 2023 — Foto: Reprodução/PlayStation PlayStation 5 (PS5) temático de Marvel's Spider-Man 2 foi anunciado durante a San Diego Comic-Con 2023 — Foto: Reprodução/PlayStation

O PlayStation 5 (PS5) de Marvel's Spider-Man 2 traz o console em sua edição com leitor de Blu-Ray ilustrada na lateral com uma arte em preto, remetendo ao simbionte alienígena tomando o console, mas com boa parte em vermelho, trazendo o símbolo do Homem-Aranha.

Esse pacote inclui um controle DualSense com arte semelhante e um código para download de Marvel's Spider-Man 2 com bônus de pré-venda, como as roupas Arachknight Suit para Peter e Shadow Spider Suit para Miles, além do dispositivo Web Grabber e 3 pontos de habilidade. Para usuários que já tenham um PS5 e querem mudar seu visual, serão lançadas também apenas as placas temáticas para substituir em seu console.

Após o primeiro Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Peter Parker e Miles estão no topo como Homens-Aranha, mas suas vidas pessoais apresentam desafios. Uma série de dívidas podem fazer Peter perder a casa de sua Tia May, onde cresceu, e Miles tem procrastinado escrever sua carta de admissão para faculdade. Logo, a dupla terá que lidar com super vilões, como Kraven, o Caçador, que está caçando algo pela cidade, e o Senhor Negativo, um dos principais vilões do primeiro game, com o qual Miles tem uma rixa pessoal. No meio do caos, o simbionte alienígena também começará a atacar Nova York.

Peter inicialmente terá ajuda do simbionte, que o deixará mais forte com seu conhecido uniforme preto dos quadrinhos, porém ele começará a dominar sua personalidade e Miles terá que ajudá-lo a se livrar dele, criando, então, Venom. Aparentemente, nesta versão o hospedeiro do simbionte será Harry Osborn, melhor amigo de Peter, enquanto na maioria dos filmes e quadrinhos o personagem toma conta de Eddie Brock, um rival de Peter Parker. A voz de Venom será feita pelo ator Tony Todd, do clássico filme de terror O Mistério de Candyman de 1992.

Na jogabilidade, os dois Homens-Aranha terão novas habilidades. Peter se tornará mais violento com o uso do simbionte, o qual garante mais força física e pode fornecer tentáculos para atacar inimigos. Enquanto isso, Miles ganhará dois novos tipos de bioeletricidade, além de manter seus poderes de Spider-Man: Miles Morales.

O mundo aberto está muito maior e jogadores agora poderão explorar novas áreas de Nova York, balançando suas teias pelo East River e conhecendo bairros como Brooklyn e Queens, onde fica a casa de Tia May. Coney Island também estará presente com suas áreas de entretenimento e praia. Para atravessar esses locais será possível usar teias, mas também as novas asas de teia (Web Wings) que funcionam como wingsuits, permitindo aos personagens planarem a altas velocidades.

2 de 2 Edição de colecionador de Marvel's Spider-Man 2 trará estatueta de Venom e mais — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Edição de colecionador de Marvel's Spider-Man 2 trará estatueta de Venom e mais — Foto: Reprodução/PlayStation Blog