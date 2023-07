Novo Zelda é melhor jogo de 2023 no primeiro semestre; veja lista completa

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está no topo da lista dos jogos mais bem avaliados de 2023 segundo o site Metacritic — Foto: Divulgação/Nintendo

De acordo com os critérios do Metacritic, foram considerados os jogos com melhor avaliação entre os dias 1º de janeiro de 2023 até 30 de junho. Para entrarem na lista, os games precisavam contar com pelo menos 7 análises de sites profissionais. Coletâneas e remasterizações da geração passada não foram levadas em conta, exceto nos casos em que o game foi lançado múltiplas gerações atrás ou tenha adicionado novo conteúdo substancial. Também foram descartadas expansões e DLCs para os jogos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequência do já muito elogiado Breath of the Wild, tem recebido aclamação quase unânime na imprensa de games como uma sequência perfeita que expande o original em todas as formas. O jogo expandiu o mundo aberto do game original com a possibilidade de criar seus próprios veículos e armas por meio de fusão, gerando muitos conteúdos divertidos na Internet. O novo Zelda se tornou rapidamente o game mais bem avaliado de 2023, além de quebrar recordes da Nintendo com 10 milhões de unidades vendidas em 3 dias.