Novos lançamentos de TV da LG unem IA avançada, design sofisticado e experiência imersiva

A inteligência artificial está no dia a dia da LG , que respira inovação. E a companhia leva toda essa tecnologia para os consumidores por meio de produtos e soluções que facilitam o dia a dia do cliente de forma personalizada e facilitam a rotina, conectando cada vez mais as pessoas com as suas casas.

As evoluções são constantes, a exemplo das novas TVs OLED evo séries C3 e G3, lançadas na CasaCor São Paulo 2023. Comemorando o pioneirismo e a liderança da tecnologia — sendo a marca OLED mais vendida no mundo desde 2013 —, a LG surpreende com novidades que abarcam ainda mais inovação.

“A tecnologia OLED já se destaca pelo preto totalmente puro, pela reprodução perfeita das cores, garantindo a imagem mais fiel possível à realidade. Entretanto, as novas linhas evo G3 e evo C3 trazem um potencial muito grande de reprodução adicional de brilho”, aponta Igor Krauniski, gerente sênior de Produto de TV da LG do Brasil.

Dê play no vídeo abaixo para conhecer mais sobre os lançamentos:

Para começar com o que há de mais moderno, a linha evo G3 é capaz de oferecer até 70% mais brilho graças à tecnologia Brightness Booster Max. Os modelos contam com Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, além do WOW Orchestra atuando em sincronia com os SoundBars LG, elevando o potencial do som, o que promete uma experiência de cinema em casa. Mas os diferenciais não se limitam à imagem e ao áudio.

Há ainda mais tecnologia no controle Smart Magic; no novo webOS 2023 com até dez perfis personalizáveis, quick cards, sugestões e recomendações da inteligência artificial; e na conectividade, já que dispensa o uso de controle remoto para receber comandos de voz. Tudo graças ao novo processador a9Gen6 AI. E o design também se diferencia: ultrafinos, os modelos de 55 e 65 polegadas são instalados rente à parede, ficando nivelados e compondo um visual minimalista, graças ao One Wall Design.

1 de 4 Modelos da linha evo G3 contam com Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, além do WOW Orchestra, o que promete uma experiência de cinema em casa — Foto: Divulgação Modelos da linha evo G3 contam com Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, além do WOW Orchestra, o que promete uma experiência de cinema em casa — Foto: Divulgação

Outra novidade são as LG OLED evo C3, as intermediárias da marca na categoria, mas que também chegam com muita tecnologia embarcada, possibilitando até 20% mais brilho que o padrão OLED. Com o mesmo processador a9Gen6 AI dos modelos G3, alcançam alta performance e contam com Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, webOS 2023, WOW Orchestra, integração via Amazon Alexa, e da plataforma LG ThinQ AI, entre outras facilidades. As TVs da linha vão da mais compacta, de 42 polegadas, à gigante de 83 polegadas.

2 de 4 Linha C3 também chega com muita tecnologia embarcada, possibilitando até 20% mais brilho que o padrão OLED — Foto: Divulgação LG Linha C3 também chega com muita tecnologia embarcada, possibilitando até 20% mais brilho que o padrão OLED — Foto: Divulgação LG

Destaque para a capacidade da inteligência artificial de aperfeiçoar o som e a imagem dos conteúdos exibidos nos novos modelos. “Isso conta desde a redução de ruído, sempre mantendo a intenção original do criador daquele conteúdo, até ajustes muito precisos dos tons das cores, que podem com nível de precisão absoluto tornar qualquer imagem convencional em uma imagem extremamente fiel à realidade”, explica Igor. A proposta é provocar a imersão do espectador de forma mais profunda, aprimorando a experiência de uso.

Já para os fãs de games, a boa notícia é que toda a linha LG OLED evo conta com tecnologias que elevam a jogabilidade, como telas de 120Hz, GeForce NOW, G-Sync e Free Sync Premium, VRR, 1ms de resposta e 4 entradas HDMI 2.1.

3 de 4 Linha OLED Flex conta com tecnologias que elevam a jogabilidade — Foto: Divulgação LG Linha OLED Flex conta com tecnologias que elevam a jogabilidade — Foto: Divulgação LG

Experiência personalizada

Usuários diferentes têm preferências únicas. Por isso, o webOS 23, presente nas OLEDs e em todo o lineup de resolução 4K ou superior da marca, apresenta uma interface clean e moderna com recursos inteligentes que podem ser completamente personalizados – tudo de forma muito simples e intuitiva.

Bons exemplos são os quick cards, que agrupam conteúdos de acordo com os assuntos. E a plataforma traz até mesmo a possibilidade de integrar o trabalho ali dentro. “Acoplando teclado e mouse, o usuário trabalha diretamente da TV. Ou seja, do entretenimento ao trabalho, tudo pode ser integrado na plataforma smart para oferecer uma experiência absoluta”, aponta Igor.

Deixando tudo mais fácil, a aba lateral possibilita a inclusão de até 12 itens de configurações rápidas para acessar as preferências em um clique. O webOS 23 ainda conta com opção de descoberta de música e Room to Room Share, que permite mudar o conteúdo de uma TV para outra da mesma casa.

LG ThinQ

A plataforma exclusiva de conectividade e inteligência artificial da LG está aprimorada nas novas TVs OLED. Sem sair do sofá, o usuário acessa um mundo de entretenimento, recebe sugestões da inteligência artificial que aprende com suas preferências e ainda controla todo o ecossistema conectado da casa. Nessa esteira, é possível ajustar a temperatura do ar-condicionado, pesquisar a trilha sonora do filme a que está assistindo, receber notificações específicas, como a porta da geladeira que ficou aberta, descobrir qual é o melhor ciclo de lavagem para preservar cada tipo de roupa colocado na lava e seca, entre outras tantas facilidades.

A tecnologia também permite a criação de rotinas para facilitar o dia a dia. No Modo Saída, por exemplo, com um clique, todos os equipamentos previamente escolhidos são desligados, bem como as lâmpadas inteligentes conectadas ao app.

Já são mais de 150 produtos interligados ao aplicativo, incluindo dispositivos com certificação Matter e, nesse contexto, as TVs se apresentam como painéis de controle para todo o ecossistema em um Home Hub. Além disso, ainda permitem acesso por voz e conexão com outros dispositivos via internet das coisas (IoT). “A plataforma é compatível com diversos dispositivos inteligentes, e isso faz com que haja uma infinidade de opções”, comenta Everaldo Silva, consultor técnico da LG.

Otimizando ainda mais o tempo do consumidor, o aplicativo é capaz de reportar erros e indicar soluções para que cada equipamento conectado desempenhe melhor.

A plataforma já conta com 40 milhões de membros, sendo que o Brasil está no topo dos países que utilizam a tecnologia LG ThinQ, ficando atrás apenas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.

4 de 4 Eletroeletrônicos da LG apresentados na CasaCor São Paulo 2023 — Foto: Divulgação LG Eletroeletrônicos da LG apresentados na CasaCor São Paulo 2023 — Foto: Divulgação LG

Entretenimento ou arte

Com traseira plana e painel ultrafino (cerca de 6 mm), a linha LG OLED evo G3 vêm com suporte de instalação para deixar o equipamento rente à parede, graças ao One Wall Design. Por isso, quando não estão sendo usados, os modelos LG OLED podem reproduzir imagens hiper-realistas de altíssima qualidade no Modo Galeria, cumprindo a função de obra de arte. “Com o Gallery Design, há a possibilidade de ter uma verdadeira galeria de arte na sua casa”, destaca Igor.

No Modo Galeria, a TV exibe belas obras de artistas renomados como Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Cézanne e Wassily Kandinsky, além de paisagens famosas, entregando ainda mais elegância à casa. O usuário também pode aplicar personalizações mais pessoais, selecionando fotos com memórias importantes.