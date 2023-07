Nubank não abre? Usuários reclamam de app deslogado e e-mail sobre vírus

Usuários do Nubank relatam que não conseguem acessar contas no aplicativo do banco digital. O problema parece ter começado no domingo (16) e continua nesta segunda-feira. Nas redes sociais, correntistas descrevem que foram deslogados da plataforma e receberam um e-mail de que o celular estaria infectado com vírus. O TechTudo entrou em contato com o Nubank questionando o que pode ter causado a falha. Em nota, a empresa confirmou "realizado um bloqueio preventivo de contas para mantê-las protegidas de aplicativos potencialmente maliciosos" e acrescentou que está "trabalhando no restabelecimento seguro dos acessos dessas contas."