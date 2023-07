O Poder e a Lei: veja enredo, elenco e trailer da série da Netflix

O Poder e a Lei , série policial da Netflix , está em alta no streaming após a chegada da segunda temporada. Os espectadores puderam acompanhar os cinco primeiros episódios do novo ano nesta última quinta-feira (6), e os capítulos restantes têm estreia prevista para o dia 3 de agosto. Baseado nos livros do escritor americano Michael Connelly, o show é protagonizado por Manuel Garcia-Rulfo (O Pior Vizinho do Mundo) e Neve Campbell (a Sidney da franquia Pânico ).

Vale lembrar que, antes da série, a obra já havia sido adaptada como um filme homônimo em 2011, estrelado por Matthew McConaughey (Interestelar). Confira, a seguir, mais informações sobre a produção, como enredo, elenco e repercussão.

Enredo de O Poder e a Lei

Após sofrer um acidente quase letal, o advogado Mickey Haller (Garcia-Rulfo) anda por Los Angeles atrás de pequenos casos judiciais em que possa trabalhar. Seu carro, modelo Lincoln Navigator, é seu único escritório. Sua sorte muda quando um playboy bilionário é acusado por homicídio e Mickey aceita agir em sua defesa. O que o advogado não contava é que os mistérios ligados ao crime iriam colocá-lo em risco.

O que aconteceu na primeira temporada?

Nos primeiros episódios, conhecemos Mickey e as pessoas que convivem com o advogado criminalista. A principal delas é a promotora Maggie McPherson (Campbell), ex-mulher de Mickey e uma aliada nas investigações do protagonista. Outra ex-esposa do advogado é Lorna Crane (Becki Newton), sua assistente jurídica e que é noiva de Cisco (Angus Sampson), amigo "quebra-galho" do protagonista.

Nos primeiros episódios da segunda temporada, vemos que o relacionamento de Mickey com Maggie não ficou apenas no passado, com pontuais aproximações entre os dois. Conhecemos também todos os motivos que fizeram com que o personagem decidisse abandonar durante um período sua carreira no Direito. Ainda, descobrimos o que está por trás da morte de Lara (Katy Erin), esposa do bilionário Trevor Elliott (Christopher Gorham), principal suspeito pela sua morte.

Elenco e equipe técnica

No cast principal, estão presentes Becki Newton (Ugly Betty), Jazz Raycole (Eu, A Patroa e As Crianças), Angus Sampson (Mad Max: Estrada para a Fúria), Christopher Gorham (Assuntos Confidenciais), Ntare Guma Mbaho Mwine (The Chi) como o detetive Raymond Griggs, LisaGay Hamilton (Questão de Vida) no papel da juíza Mary Holder, Reggie Lee (Prison Break) interpretando Angelo Soto, entre outros.

Além de protagonizar a série, Manuel Garcia-Rulfo atua como produtor executivo. A adaptação da obra de Michael Connelly para a TV teve como autor o showrunner David E. Kelley (Amor & Morte), com o desenvolvimento do produtor Ted Humphrey (The Good Wife). Para a segunda temporada, os criadores adaptaram o romance A Quinta Testemunha, o quarto livro da saga de Michael Connelly.

Repercussão entre público e crítica

A segunda temporada de O Poder e a Lei estreou no Rotten Tomatoes com 83% de aprovação entre os críticos, com base apenas em seis resenhas. Já no Metacritic, a nota do site é de 59, calculado a partir de cinco reviews. A produção possui nota 7,7 no IMDb, resultado da votação de 44 mil usuários.

Entre os reviews positivos, destaca-se a opinião de Joel Keller, do portal Decider. Na visão do crítico, "O Poder e a Lei é um daqueles seriados que não deixará uma marca tão grande depois de assistir, mas que possui coisas muito boas, que o tornam agradável." Visão semelhante veio de Cristina Escobar, do site RogerEbert.com, ao pontuar que o show "não administra perfeitamente todos os seus elementos, mas possui o suficiente para entreter de forma agradável e prazerosa"

Já para Chase Hutchinson, do site Collider, a segunda temporada negativamente replicou todos os aspectos do primeiro ano. "Muito parecida com a temporada anterior, o ritmo de muitas cenas e a maneira como os diálogos foram escritos está desajeitada ao invés de habilidosa", decretou o jornalista, que ainda citou Better Call Saul como uma opção melhor que O Poder e a Lei.

