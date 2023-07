O que é 'bololo haha'? Entenda o significado da Trend do TikTok

"Bololo haha" é uma nova trend que se espalhou pelo TikTok nas últimas semanas. A tendência é inspirada na canção "Bololo Haha", de Mc Bin Laden, lançada em 2014. A partir da música, os usuários que app de vídeos curtos, disponível para baixar em celulares Android e iPhone ( iOS ) criaram um significado para as palavras cantadas no refrão. Nele, "bololo" significa uma pessoa que faz besteira e comete erros repetidas vezes, enquanto o "haha" representa alguém que apoia essas atitudes erradas. Na última sexta-feira (7), o próprio Mc Bin Laden compartilhou um vídeo sobre a brincadeira no Twitter , aproveitando a repercussão da expressão nas redes.

"Bololo Haha" virou trend no TikTok inspirada em música do Mc Bin Laden — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar do novo significado e da brincadeira nas redes, na letra original "Bololo haha" descreve diferentes tipos de risadas. Em outras canções de funk "bololo" também costuma indicar uma situação de muita confusão, de aglomeração, principalmente em festas. Importante destacar também que o vídeo é introduzido com um print de uma busca no Google mostrando qual o significado da expressão, mas essa reprodução de tela, na verdade, é uma montagem.

Dados do Google Trends, plataforma que mensura buscas feitas no Google, termos como "bololo hahaha significado trend" "bololo significado gíria", "qual o significado de bololo haha" tiveram um aumento nas últimas 24 horas, mostrando o aumento no interesse sobre o assunto.

O que é trend no TikTok?

Sempre que você ouvir falar de uma nova trend no TikTok, saiba que a expressão representa algo que está em alta na plataforma, sendo reproduzido por diversos usuários. O vídeos podem mostrar desafios, músicas, coreografias, tutoriais de maquiagem e até dublagens. Os tópicos se espalham muito rapidamente, são adaptados para os mais diversos contextos e acabam se tornando virais.

Como participar da trend "bololo haha?

Para participar, basta fazer vídeos explorando as duas personalidades. Os internautas usam montagens com fotos de amigos, namorados e até personagens de filmes, séries e livros. De forma geral, basta escolher uma foto ou recortes de vídeos usando a música de fundo. Por fim, basta usar hashtags acompanhadas de termos como #bololohaha #sofazmerda #bololohahaoficial para que os vídeos sejam exibidos nas buscas do app ou na página “Para você”.

