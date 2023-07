O Show de Truman: entenda o final do filme estrelado por Jim Carrey

O Show de Truman , lançado em 1998, completou 25 anos no último mês. O longa, protagonizado por Jim Carrey (O Grinch), conta a história de Truman Burbank, a primeira pessoa adotada por uma emissora de TV e que tem a sua vida transformada em um reality show, com transmissão 24 horas. O título, que concorreu ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA, atualmente está disponível para aluguel no Apple TV+ e Amazon Prime Video .

Além de Carrey, a sátira dirigida por Peter Weir é estrelada por Ed Harris (Top Gun: Maverick) e Natascha McElhone (Designated Survivor), como Christof e Lauren/Sylvia, respectivamente. Mais de duas décadas se passaram e o filme continua despertando a curiosidade dos telespectadores, que buscam respostas sobre o final de O Show de Truman. Confira teorias e explicações dos últimos momentos do filme.

Enredo

Truman Burbank (Jim Carrey) é um ser humano bem diferente. Apesar de acreditar que é um morador comum da cidade de Seahaven, trabalhando em uma companhia de seguros, o rapaz é o personagem principal de um reality show exibido 24 horas por dia. Sem que o protagonista tenha ideia, cada aspecto da cidade é controlado e todas as pessoas que conhece, incluindo sua esposa, Meryl (Laura Linney), são atores contratados.

Todo o programa é liderado pelo diretor Christof (Ed Harris), que escolheu Truman para o “papel” desde antes do seu nascimento. Aos poucos, porém, o rapaz percebe que há algo de diferente em sua vida, ao mesmo tempo em que é assombrado por lembranças de um antigo amor por Lauren (Natascha McElhone), que não teve um final feliz, e pela misteriosa morte de seu pai.

O filme é um sucesso de crítica, com indicações ao Oscar de 1999 — incluindo Melhor Direção e Roteiro Original. No IMDb, O Show de Truman acumula 8,2 pontos, com mais de 1 milhão de reviews. Já no Rotten Tomatoes, o longa tem aprovação de 95% dos críticos da plataforma.

Além de Jim Carrey, Ed Harris e Natascha McElhone, os atores Laura Linney (Ozark), Noah Emmerich (The Walking Dead), Brian Delate (Os Polícias do Mundo) e Holland Taylor (Two and a Half Man) completam o elenco como Meryl, Marlon, Kirk e a mãe de Truman, respectivamente.

Entenda o final de O Show de Truman (Alerta de spoilers!)

Apesar da vida pacata e aparentemente normal ao lado de Meryl, Truman percebe que há algo errado. Além de ser atingido por uma parte do cenário enquanto vai ao trabalho, ele ouve conversas da produção no rádio e vê o ator responsável por interpretar seu pai, que morreu em um acidente de barco, retornar como um morador de rua. Então, lembranças de Lauren, um antigo amor que tentou alertá-lo sobre o que está acontecendo, ganham força.

A atriz, que interpretava uma figurante que chamou a atenção de Truman, avisa que ele está sendo vigiado e que tudo faz parte de um plano. Rapidamente, o homem responsável por fazer o pai da jovem no reality show intervém, levando ela para fora da cidade. Já do lado de fora, Sylvia, que deu vida a Lauren, lidera o movimento que pede a liberdade de Truman.

Neste ponto, o diretor do programa, Christof, já revelou que a morte do pai do personagem de Jim Carrey foi planejada para deixar o rapaz com trauma de água. Assim, ele nunca passaria dos limites da cidade, que é um estúdio de gravação.

No entanto, com a certeza de que algo está errado, Truman supera o medo do mar e monta um plano elaborado para escapar de Seahaven sem ser visto pelas câmeras. Apesar de todas as tentativas da produção, que envia tempestades e até abre o microfone pela primeira vez para falar com o rapaz, ele chega à porta e se despede do público, pronto para entrar na vida real.

Boom do reality show e o 'american way of life'

O Show de Truman ficou conhecido por criticar e satirizar diversos aspectos da sociedade moderna. O filme também é marcado por “prever” o boom dos reality shows, que fizeram ainda mais sucesso na virada dos anos 2000. De acordo com o jornalista Shaurya Thapa, do ScreenRant, a figura de Christof, diretor que controla todos os aspectos da vida de Truman, também pode ser uma metáfora às figuras de Deus e o Diabo. “O diretor não só criou Truman, mas tem a habilidade de mudar o tempo e controlar o ambiente”, escreve o profissional.

Além disso, outro ponto evidenciado no filme é o consumismo e as reflexões propostas sobre o 'american way of life'. O público acompanha Truman por décadas, focados apenas em se divertir com a vida do rapaz. Porém, poucos questionam os limites éticos do programa e quais são os impactos negativos para o personagem de Jim Carrey. De toda forma, assim que o reality acaba, com a fuga de Truman, o telespectador não hesita e já começa a procurar outro programa para assistir, a fim de recomeçar o ciclo.

Confira o trailer de O Show de Truman

