'O VAC não pode verificar sua sessão' no CS? Saiba se foi ban ou queda

'O VAC não pode verificar sua sessão' é uma mensagem bastante comum para jogadores de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) . O erro tem relação com o sistema Anti-Cheat da Valve , e impede os usuários de acessarem os servidores do CS. Essa ferramenta tem como objetivo identificar hacks e cheats proibidos no FPS competitivo, e é necessário para um bom funcionamento do game.

Apesar disso, há situações frequentes de erro em que grande parte dos jogadores de CS são afetados, mesmo sem receber nenhum banimento. E, com a chegada iminente do Counter-Strike 2 (CS2), fica a dúvida em relação ao funcionamento do recurso com o novo jogo. Pensando nisso, o TechTudo separou algumas dicas para ajudar o leitor a descobrir se foi banido ou não ao receber a mensagem de erro.

O que é e como funciona o VAC?

VAC é a sigla para Valve Anti-Cheat System, em inglês. Ou seja, é o sistema que impede trapaças no CS:GO. Quando um usuário acessa os servidores do game em um PC que tenha algum tipo de ferramenta proibida no FPS competitivo, o VAC impede sua entrada, mostrando a mensagem de erro.

Vale lembrar que o recurso funciona não só para o CS, mas também para outros jogos disponíveis no Steam. A recomendação da plataforma é usar apenas computadores confiáveis ao entrar na sua conta, evitando banimentos por descuido.

Então significa um banimento?

Nem sempre. Ultimamente, muitos jogadores de CS têm recebido a mensagem de erro, acusando o VAC de impedir seu acesso aos servidores. Levando em conta os dados de busca ao longo dos seis primeiros meses de 2023 via Google Trends, foram por volta de 10 picos de usuários procurando por "o VAC não pode verificar sua sessão". Quando as buscas são altas e envolvem muitos jogadores, é sinal de que o problema é geral, e não apenas de quem foi banido pela plataforma.

E como descobrir se é um ban ou não?

Uma dica interessante para saber se o problema está na sua conta e no PC utilizado ou nos servidores como um todo é procurar saber se a comunidade também está sofrendo com o problema. Para isso, vale procurar matérias recém-publicadas falando sobre a mensagem.

Outra possibilidade é fazer uma busca no Google Trends. A plataforma é interessante para entender o quão relevante é determinado assunto em um período específico. E, se houver um "aumento repentino" envolvendo a expressão "o VAC não pode verificar sua sessão", muito provavelmente se trata de algo geral. Para isso, basta seguir os passos:

Passo 1. Entre no site do Google Trends (trends.google.com.br);

Passo 2. Na barra de pesquisa, inclua o termo "o vac não pode verificar sua sessão", sem as aspas;

Passo 3. Vá no filtro de tempo, onde está escrito "Ontem". Clique sobre a caixa e selecione "Na última hora";

Passo 4. Role a página para baixo e observe os termos em alta à direita. Se o site apontar "Aumento repentino" para a mensagem de erro, significa que muitos usuários procuraram pelo termo no Google. Ou seja: provavelmente é algo geral, e não específico da sua conta.

Não foi ban. Como resolver, então?

No caso de uma busca geral pelo termo, muitos usuários estão enfrentando o mesmo problema. Portanto, trata-se de um erro da ferramenta que impede o acesso ao CS:GO. Nesse caso, há algumas ações que podem ser feitas para resolver a situação, já trazidas pelo TechTudo em outras oportunidades.

Entre as recomendações da Valve estão executar o Steam no PC como administrador, verificar arquivos corrompidos no programa, reparar os arquivos do launcher e até reinstalar o jogo. Caso isso não resolva o problema, resta aguardar uma solução interna da própria Valve.

E se for um banimento permanente? O que fazer?

O banimento por VAC é irreversível. Em outras palavras, ao ser punido pelo sistema Anti-Cheat da Valve, nada pode ser feito para contestar a decisão. Inclusive, recorrer ao suporte do Steam não é uma opção, já que a plataforma não tem o poder de "desbanir" os jogadores. Porém, isto não impede totalmente que o usuário acesse o modo online, já que a punição é válida somente em servidores protegidos pela Valve. Caso o ban tenha sido feito de forma errada, ele será revertido automaticamente.

