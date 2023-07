Onde assistir à Garota Exemplar? Veja enredo, elenco e trailer do filme

O filme Gone Girl (Garota Exemplar) , lançado em 2014, relata a história do desaparecimento de Amy Dunne, caso que vira um grande espetáculo midiático. Em meio à investigação, Nick Dunne, o marido da mulher, é confrontado com a pergunta: "ele matou a própria esposa?". O longa, estrelado por Rosamund Pike (Orgulho & Preconceito) e Ben Affleck (Argo), está disponível na Netflix , Amazon Prime Video , Star+ e HBO Max .

Produzido pela 20th Century Fox e New Regency Productions em associação com a TSG Entertainment, o filme é inspirado em livro homônimo da autora Gillian Flynn, que também é roteirista do longa, e conta com direção de David Fincher. Na trama, 5 de julho é a data do aniversário de casamento de Amy e Nick e o dia em que ela desapareceu. Veja, a seguir, mais informações de Gone Girl, como enredo, elenco e repercussão.

O filme Garota Exemplar foi baseado em romance homônimo de Gillian Flynn; thriller é um dos mais bem avaliados do Rotten Tomatoes

Sinopse

No dia 5 de julho, no quinto aniversário de matrimônio de Nick e Amy Dunne, o marido relata à polícia o desaparecimento de sua esposa. Em pouco tempo, o caso ganha grande repercussão na mídia e a imagem de casamento perfeito que ambos expunham cai por terra, transformando Nick em uma espécie de sociopata em uma era de redes sociais e sensacionalismo. Nesta trama, nada parece o que é, e em meio a investigação, todos confrontam Nick com a pergunta: "ele matou sua própria esposa?".

Elenco e equipe técnica

O filme é estrelado pela atriz inglesa Rosamund Pike, dando vida à Amy Dunne, e pelo ator norte-americano Ben Affleck, que interpreta seu marido, Nick Dunne. Além deles, os atores Neil Patrick Harris (Como Eu Conheci Sua Mãe), Tyler Perry (Diário de uma Louca) e Kim Dickens (Deadwood: Cidade Sem Lei) também fazem parte do elenco. A direção do longa ficou por conta do cineasta David Fincher (Mank). Gillian Flynn, escritora e produtora norte-americana do romance homônimo em que a produção foi baseada, também é sua roteirista.

Amy Dunne (Rosamund Pike) é a esposa desaparecida e protagonista do filme Garota Exemplar

Repercussão

Em sites especializados, Garota Exemplar tem uma ótima resposta tanto da crítica como do público. No IMDb, por exemplo, sua pontuação é 8,1, estando na 186ª posição entre os longas melhores avaliados. Já no Rotten Tomatoes, a produção conquistou aprovação de 88% da crítica e 87% do público.

Para o crítico de cinema Mark Kermode, do The Guardian, os estilos diferentes de atuação do casal principal foram peças-chave para transmitir as emoções certas para a audiência. "Como Nick e Amy, Affleck e Pike são escalados de maneira muito inteligente, seus estilos e posturas diferentes complementando perfeitamente a incompatibilidade irregular de seu casamento", escreveu.

A também crítica de cinema Manohla Dargis, do The New York Times, preferiu enfatizar a qualidade técnica dos diretores em sua resenha. "Trabalhando novamente com o diretor de fotografia Jeff Cronenweth e o designer de produção Donald Graham Burt, ele [David Fincher] cria um mundo cada vez mais assombrado e assombroso que oscila tão violentamente entre a banalidade e a aberração que, como em seus outros filmes, os dois logo se confundem", afirmou.

Trailer oficial de Gone Girl (Garota Exemplar)

