Onde assistir a The Good Doctor? Veja sinopse, elenco e trailer da série

A série The Good Doctor está disponível com exclusividade no catálogo do Globoplay aqui no Brasil. Com Freddie Highmore e Richard Schiff no elenco principal, a trama segue um médico cirurgião recém-formado com autismo e síndrome de Savant enfrentando os desafios do dia a dia de um agitado hospital. Lançado em 2017 pelo canal ABC, o drama médico é baseado na série homônima sul-coreana de 2013, e tem David Shore, mesmo criador de House, como showrunner.

Com seis temporadas, as filmagens da produção norte-americana ocorreram em Vancouver, Canadá. Além disso, vale lembrar que a quinta season da série, que tem 18 episódios, estreia na TV Globo no dia 13 de julho, após o programa No Limite. A seguir, confira mais detalhes de The Good Doctor, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 3 The Good Doctor é estrelada por Freddie Highmore como o médico autista Shaun Murphy; saiba mais sobre a série e onde assistir — Foto: Divulgação/Sony Pictures Television The Good Doctor é estrelada por Freddie Highmore como o médico autista Shaun Murphy; saiba mais sobre a série e onde assistir — Foto: Divulgação/Sony Pictures Television

📝 Onde assistir ao filme The Assault? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de The Good Doctor

A história gira em torno do Dr. Shaun Murphy (Highmore), um médico-cirurgião recém-formado com autismo e também diagnosticado com síndrome de Savant, que é recrutado para trabalhar no departamento de cirurgia do Hospital San Jose St. Bonaventure, uma instituição médica de extremo prestígio.

No entanto, mesmo com seu enorme conhecimento sobre medicina, Shaun enfrenta problemas de socialização com o mundo a seu redor. Além dos desafios da profissão, ele também terá que provar sua capacidade a seus colegas de trabalho se quiser continuar a salvar vidas.

Elenco

Estrelado por Freddie Highmore (As Crônicas de Spiderwick) no papel do protagonista Dr. Shaun Murphy e Richard Schiff (Dr. Dolittle) interpretando Dr. Aaron Glassman, o elenco de The Good Doctor ainda é formado por Hill Harper (CSI: Nova York) vivendo Dr. Marcus Andrews, Antonia Thomas (Desajustados) dando vida à Dra. Claire Browne e Paige Spara (De Volta para Casa) como Lea Dilallo, a noiva de Shaun.

Também fazem parte do time de atuação nomes como Nicholas Gonzalez (Um Natal Encantado), Tamlyn Tomita (Karatê Kid 2), Fiona Gubelmann (O Dia Perfeito), Will Yun Lee (Hawaii Five-0) e Bria Samoné Henderson (Mrs. America).

3 de 3 The Good Doctor é um grande sucesso de audiência da emissora norte-americana ABC — Foto: Divulgação/Sony Pictures Television The Good Doctor é um grande sucesso de audiência da emissora norte-americana ABC — Foto: Divulgação/Sony Pictures Television

Repercussão

A série tem um desempenho positivo entre a crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, o drama médico tem nota 8,0, com base em 104 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de David Shore tem uma taxa de aprovação de 66% da crítica, levando em conta 29 reviews, e uma pontuação de 31% em relação à audiência.

Popular entre o público, The Good Doctor já conquistou prêmios como Melhor Série no ASCAP Screen Music Awards e no Banff Rockie Awards, além de uma indicação a Freddie Highmore ao prêmio de Melhor Ator em Série Dramática no Globo de Ouro.

Graças ao sucesso da produção norte-americana, a sétima temporada já foi encomendada pela emissora ABC. Um spin-off da série, intitulado The Good Lawyer, está em fase de desenvolvimento, contando já com um episódio piloto e estrelado por Kennedy McMann (Me Conte Mentiras) e Felicity Huffman (American Crime).

Confira o trailer oficial da 5ª temporada de The Good Doctor:

Assista: truques para usar na Netflix