Onde assistir As Crônicas de Nárnia? Relembre filmes, ordem e elenco

A franquia As Crônicas de Nárnia tem, atualmente, três filmes produzidos pela Walt Disney e Walden Media, e todos estão disponíveis no Disney+ . Os roteiros foram baseados na série homônima dos livros de fantasia escritos por C. S. Lewis, onde são contadas as aventuras de quatro irmãos que, durante a Segunda Guerra Mundial, são enviados para uma casa longe dos conflitos. Ao chegarem nela, encontram um guarda-roupa mágico, que os leva para o mundo fantástico de Nárnia.

Os atores William Moseley (A Realeza), Anna Popplewell (The Gallery), Skandar Keynes (Ferrari) e Georgie Henley (A Irmandade da Noite) fazem parte do elenco dos filmes, dirigidos por Andrew Adamson e Michael Apted. Vale lembrar que uma nova adaptação da franquia deve sair pela Netflix, com pelo menos dois longas dirigidos por Greta Gerwig (Barbie). Veja, a seguir, mais informações sobre As Crônicas de Nárnia.

2 de 5 As Crônicas de Nárnia onde assistir: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, longe que foi lançado em 2005 e é o primeiro da franquia de filmes — Foto: Reprodução/IMDb As Crônicas de Nárnia onde assistir: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, longe que foi lançado em 2005 e é o primeiro da franquia de filmes — Foto: Reprodução/IMDb

As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005)

Em As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, os irmãos Peter (William Moseley), Edmund (Skandar Keynes), Susan (Anna Popplewell) e Lucy (Georgie Henley) precisam deixar sua cidade natal por conta dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Em sua nova casa, eles descobrem um guarda-roupa que é uma passagem secreta para o reino de Nárnia.

Além dos atores principais, o longa também conta com James McAvoy (Fragmentado) e Tilda Swinton (Precisamos Falar Sobre o Kevin) no elenco. A produção conquistou o Oscar 2006 de Melhor Maquiagem para Howard Berger e Tami Lane. No IMDb, a nota da produção é 6,9. Já no Rotten Tomatoes, o longa conquistou aprovação de 75% da crítica e 61% do público.

3 de 5 Quem escreveu As Crônicas de Nárnia? Autor da franquia de fantasia é C. S. Lewis e série conta com 7 livros — Foto: Reprodução/IMDB Quem escreveu As Crônicas de Nárnia? Autor da franquia de fantasia é C. S. Lewis e série conta com 7 livros — Foto: Reprodução/IMDB

As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008)

Em As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian, segundo longa da franquia, os irmãos Pevensie voltam a Nárnia e descobrem que o país foi conquistado pelo rei Miraz de Telmar, que matou o seu antecessor e quer assassinar o herdeiro do trono, Caspian. A missão dos Pevensie passa a ser ajudar o príncipe e devolver a liberdade ao reino.

Além dos atores principais, o longa também conta com Ben Barnes (Sombra e Ossos) e Sergio Castellitto (Paris, Te Amo) no elenco. No IMDb, a produção tem nota 6,5. Já no Rotten Tomatoes, alcançou aprovação de 66% da crítica e 73% da audiência.

4 de 5 As Crônicas de Nárnia personagens: além dos atores dos primeiros filmes, Príncipe Caspian (2008) é protagonizado por Ben Barnes — Foto: Reprodução/IMDB As Crônicas de Nárnia personagens: além dos atores dos primeiros filmes, Príncipe Caspian (2008) é protagonizado por Ben Barnes — Foto: Reprodução/IMDB

As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010)

No terceiro filme da franquia, As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada, somente Lucy e Edmund voltam a Nárnia com seu excêntrico primo Eustace, e encontram Caspian no navio Peregrino da Alvorada, em busca de sete cavaleiros que partiram em uma viagem de exploração e nunca mais voltaram.

Além dos atores Skandar Keynes, Georgie Henley e Ben Barnes, que continuam na franquia, o longa também conta com Will Poulter (Guardiões da Galáxia Vol. 3) no elenco. No IMDb, a produção tem pontuação 6,3. Já no Rotten Tomatoes, o longa alcançou aprovação de 50% da crítica e 58% do público.

5 de 5 As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010) foi o último filme da franquia, distribuído pelos estúdios 20th Century Fox — Foto: Reprodução/IMDb As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010) foi o último filme da franquia, distribuído pelos estúdios 20th Century Fox — Foto: Reprodução/IMDb

Confira o trailer do primeiro As Crônicas de Nárnia

Com informações de IMDb (1, 2, 3) e Rotten Tomatoes (1, 2, 3).

