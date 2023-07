Only Up: gameplay e requisitos do desafiador game de escalada sem save

Only Up! é um game desafiador de plataforma e escalada, que propõe a jogadores uma aventura inspirada em "João e o Pé de Feijão". No game, uma queda pode significar a perda de boa parte de seu progresso, devido à falta de saves. Lançado em 24 de maio, o game do desenvolvedor independente SCKR Games se tornou um dos mais assistidos na Twitch com mais de 90 mil espectadores. Em 30 de junho o jogo foi removido do Steam por acusações de uso indevido de um modelo 3D, mas o caso foi resolvido e ele já retornou à loja digital. Only Up! está disponível no Steam por R$ 32,99, e até o dia 13 de julho pode ser adquirido pelo preço promocional de R$ 23,09.

Only Up! é um game sobre escalar uma gigantesca estrutura no qual seu progresso está em jogo a cada salto

História

Em Only Up! jogadores controlam um jovem chamado Jackie, que vive em uma favela embaixo de uma grande estrutura misteriosa. Jackie sonha em sair da pobreza e se aventurar em uma jornada para conhecer mais sobre o mundo e a si mesmo. Durante o game, ocasionalmente o personagem narra eventos sobre áreas em que o jogador se encontra, oferecendo mais detalhes para a história.

Além disso, ele também encontra personagens inusitados, como um cachorro que o alerta que sua escalada só lhe trará miséria. Assim como na fábula de João e o Pé de Feijão, Jackie deseja alcançar as nuvens em busca de algo maior do que chegar ao topo. Na descrição do game, o desenvolvedor comentou que "a jornada de 10 mil passos começa com o primeiro passo".

Gameplay

Only Up! coloca os jogadores para controlar Jackie, enquanto ele escala a misteriosa estrutura que aponta para o céu. Inicialmente, o local parece mais comum, com rampas, telhas e caixas para se segurar. Porém, quanto mais o jogador sobe, mais absurdas as coisas se tornam, como objetos flutuantes, carros, ruas e até prédios.

Para escalar, basta saltar na direção das plataformas e Jackie tentará se segurar automaticamente nelas. Não é possível salvar sua posição no game, então, ao cair, é preciso tentar retornar a uma plataforma antiga para evitar perder todo seu progresso.

O mundo de Only Up! se torna cada vez mais abstrato e estranho conforme o jogador sobe

Os controles de Only Up! são um pouco imprecisos, sendo difícil determinar se é possível ou não pular em um certo objeto. Em compensação, o jogador tem acesso a uma função de desacelerar o tempo para saltar com maior controle. É preciso ter habilidade e paciência para avançar, já que ocasionalmente o game oferece ferramentas como camas, que servem de trampolim, e drones para viajar por um pequeno trecho. Ao explorar a área, é possível encontrar alguns atalhos que podem ser úteis, além de referências e easter eggs da cultura pop, como a casa com balões da animação Up: Altas Aventuras.

Por conta destas dificuldades, Only Up! entra para a categoria de jogos frustrantes para induzir raiva, ou "Rage Games", como o título Getting Over It. É possível terminá-lo entre 40 a 120 minutos, de acordo com o nível de habilidade do jogador e o número de quedas. O desenvolvedor SCKR prometeu que, no futuro, haverá uma atualização que adicionará um elevador para continuar de onde o jogador parou. No final do ano também será adicionado um modo ainda mais desafiador que se passa à noite.

Polêmica, remoção do Steam e retorno

Only Up! havia saído temporariamente do Steam, após um artista alemão chamado Kevin (de apelido Aboulicious) comentar que havia visto um de seus modelos sem autorização no game. A remoção aconteceu no dia 30 de junho e só foi retornar na noite do dia 4 de julho. O desenvolvedor SCKR explicou que o modelo em questão, uma menina gigante, havia entrado no game por engano e que já resolveu o problema com o artista, cujo trabalho não estava liberado para uso comercial.

Desenvolvedor de Only Up! comentou sobre uso de modelo 3D por engano que levou à remoção do game da Steam

O criador do game comentou que isso pode acontecer por vários motivos, como usuários vendendo modelos aos quais não têm direito ou freelances que os trouxeram de suas próprias coleções, e disse que às vezes desenvolvedores novatos se encontram nessa situação. O modelo da menina foi substituído pela clássica estátua de Atlas segurando o mundo, mas segundo SCKR, o artista alemão concordou em criar um novo modelo para o game no futuro.

Requisitos mínimos

Only Up! - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 8, 10 ou 11 (64 Bits) Windows 8, 10 ou 11 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 6600 3,1 GHz ou AMD R5 1600X 3,5 GHz Intel Core i5 10400 3,1 GHz ou AMD Ryzen 5 2600X 3,1 GHz Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 1650 ou equivalente Geforce RTX 3060 ou equivalente DirectX: 12 12 Armazenamento: 6 GB de espaço disponível 6 GB de espaço disponível

