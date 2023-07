Overwatch 2 chega ao Steam e marca entrada da Blizzard no serviço

Overwatch 2 será relançado de graça para PC via Steam em 10 de agosto. O jogo de tiro multiplayer era "exclusivo" do Battle.net para computadores, serviço da própria Blizzard que também oferece outros games da empresa. Na prática, a novidade apenas aumenta a possibilidade de acesso ao título, já que muitos jogadores preferem concentrar seus títulos e biblioteca de games no Steam, plataforma da Valve especializada em comercializar e disponibilizar os mais diversos lançamentos. Portanto, Overwatch 2 vai funcionar normalmente e com todas as suas funcionalidades nesta edição.