Persona 3 Reload: tire suas dúvidas sobre o remake da saga clássica de RPG

Persona 3 Reload é o remake do game lançado em 2006 para o PlayStation 2 (PS2) pela Atlus, que já recebeu uma nova versão no PlayStation Portable ( PSP ) em 2009. Esta adaptação vem com gráficos renovados e melhorias na jogabilidade, mas sem deixar de lado seus combates dinâmicos e os relacionamentos entre os personagens. O jogo chega no início de 2024 para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e PC, ainda sem uma data específica. A seguir, saiba o que esperar desta edição.

1 de 4 Persona 3 ganha nova versão Reload nos consoles atuais — Foto: Divulgação/Atlus Persona 3 ganha nova versão Reload nos consoles atuais — Foto: Divulgação/Atlus

👉 Qual é o melhor jogo de Xbox? Opine no Fórum do TechTudo

Plataformas e Data de Lançamento

O lançamento está confirmado para início de 2024, possivelmente janeiro, mas a Atlus precisa informar uma data mais precisa, ainda. Os consoles são os já mencionados. Por ora, apenas o Nintendo Switch fica de fora, entre os videogames atuais, por um motivo não informado. Contudo, vale lembrar que outros jogos da série Persona saíram para o aparelho, como Persona 5 Royal e Persona 4 Golden.

História de Persona 3

Persona 3 originalmente conta a história de um grupo de adolescentes estudantes que têm contato com figuras sobrenaturais, chamadas de Persona. Neste capítulo, elas podem ser invocadas após seus usuários simularem um tiro na cabeça, sendo usadas para combater outras entidades que ameaçam as vidas humanas e o mundo em que elas habitam.

É neste cenário que existe a Hora Tenebrosa, perto da meia-noite de cada dia. Durante essa faixa de tempo, algumas pessoas podem ver as Personas e participar de masmorras enfrentando outras criaturas. Com o tempo, o personagem do jogador passa a integrar o grupo conhecido como Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES), para lutar e conhecer mais das ameaças sobrenaturais.

2 de 4 Persona 3 Reload tem história com elementos sobrenaturais — Foto: Divulgação/Atlus Persona 3 Reload tem história com elementos sobrenaturais — Foto: Divulgação/Atlus

Gameplay de Persona 3

Persona 3 Reload vai seguir com a sua jogabilidade original. Este é um RPG no formato clássico, onde os personagens se movem pelo cenário e as batalhas são em turnos. É preciso explorar os arredores da cidade e também boa parte do território da escola para descobrir segredos e inimigos. Os controles são livres fora das batalhas

Já dentro dos combates, os jogadores escolhem a ação de cada um dos personagens do seu grupo, que atacam seguindo uma ordem. As Personas são como invocações poderosas que contam com golpes mais potentes, mas gastam energia espiritual para isso.

3 de 4 Jogabilidade de Persona 3 Reload é em turnos — Foto: Divulgação/Atlus Jogabilidade de Persona 3 Reload é em turnos — Foto: Divulgação/Atlus

Persona 3 Reload é um remake?

Persona 3 Reload é mesmo um remake, apesar de algumas pessoas o confundirem com uma versão remasterizada. O game foi todo refeito, por mais que os gráficos não sejam muito diferentes em relação ao original, apenas em resolução maior. Contudo, há novas cenas animadas e formas de jogar diferentes, principalmente em relação à versão de PSP, que era mais limitada.

A Atlus não usa o termo “remake” em seu marketing justamente para reforçar o nome “Reload” que está no título (algo como ‘Recarregado”, traduzido livremente para o português). As mudanças que foram agregadas justificam ser considerado um remake pelos fãs e indiretamente pela produtora.

4 de 4 Remake de Persona 3 Reload tem gráficos refeitos — Foto: Divulgação/Atlus Remake de Persona 3 Reload tem gráficos refeitos — Foto: Divulgação/Atlus

E quais são as mudanças?

Persona 3 Reload deve trazer toda a estrutura do original, com poucas mudanças. No entanto, algumas delas são importantes. Um dos pontos mais marcantes da série Persona são os links sociais, ligações que seu personagem tem com outros personagens do jogo, que podem garantir alguns bônus, itens exclusivos ou até melhorias nos combates. Em Persona 3 Reload os links continuam, mas trazem mudanças.

No game original, por exemplo, era possível perder alguns links. Dependendo do seu comportamento, uma amizade poderia ser rompida. Isso não será mais possível nesta versão, mas não quer dizer que vá ficar fácil manter o link ativo e relevante para sua jornada. Por isso, sempre cultive bem as relações.

Com informações de Dexerto

🎥 5 jogos casuais que você precisa conhecer para curtir no dia a dia