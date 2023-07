PGA Tour 2K23 e Dreams são jogos grátis do PS5 e PS4 na PS Plus de agosto

PGA Tour 2K23, Dreams e Death's Door serão os jogos grátis de agosto no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) para assinantes da PS Plus nos níveis Essencial, Extra e Deluxe. Os três games chegarão a partir da primeira terça-feira do mês, em 1º de agosto, e permanecerão disponíveis até o dia 4 de setembro. Jogadores têm até o dia 31 de julho para resgatar os jogos do mês anterior: Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered e Endling - Extinction is Forever. A seguir, confira mais detalhes sobre cada um dos games.