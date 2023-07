Philips lança novas smart TVs no Brasil; veja preços

A Philips anunciou o lançamento de novos modelos de suas smart TVs no Brasil. Os aparelhos das linhas 6918, 7408, 7908 e 8808 da fabricante contam com o sistema operacional Google TV , que tem como grande destaque a possibilidade de personalização para cada usuário do aparelho. Assim, cada um pode receber recomendações de conteúdos das plataformas de streaming diretamente em seu perfil no menu inicial da televisão. Os aparelhos chegam ao mercado em agosto e têm preços que variam entre R$ 1.399 e R$ 8.399.

A série de entrada, 6918, está disponível em dois tamanhos: 32 polegadas com resolução HD, e 43 polegadas com qualidade Full HD. Ambas possuem suporte a HDR10, garantindo cores mais vivas, contrastes mais definidos e uma taxa de brilho relevante. Além disso, os modelos possuem Google Assistente integrado ao controle remoto, o que possibilita controlar a TV e outros positivos via comando de voz. Os aparelhos têm preço sugerido de R$ 1.399 , para a TV de 32", e de R$ 1.949, para a versão de 43".

A Philips 6918 é uma smart TV de entrada com sistema operacional Google TV e qualidade de imagem HDR10 — Foto: Divulgação/Philips

A série 7408, por sua vez, possui disponibilidade nos tamanhos 43”, 50”, 55”, 65” e 70”, todos com resolução 4K e equipados com os suportes HDR10+ e Dolby Vision para proporcionar uma experiência visual mais imersiva. Em questão de áudio, a linha conta com o Dolby Atmos, que oferece mais canais e proporciona um som ainda mais realista que o surround convencional.

A linha 7408 de TVs Philips se destaca pela imagem 4K e pelos recursos gamers — Foto: Divulgação/Philips

Os aparelhos também contam com um modo especial para baixa latência, o ALLM (Auto Low Latency Mode), e outro que fornece taxas de atualização variáveis, o VRR (Variable Refresh Rate), que visam a melhorar a performance em jogos. Os preços sugeridos das smart TVs Philips variam entre R$ 2.229, para a de menor tamanho, e R$ 4.799, para a versão de 70 polegadas.

A linha 7908 de TVs Philips conta com o recursos Ambilight, que projeta cores em tempo real por meio de LEDs na parte traseira — Foto: Divulgação/Philips

Já a linha 7908 tem como destaque o recurso Ambilight, que projeta cores em tempo real no ambiente através de LEDs situados na parte traseira dos aparelhos. Junto às tecnologias VRR e ALL, a função é capaz de criar uma experiência imersiva nos games. Assim como a linha 7408, as TVs Philips 7908 contam com suporte a HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, e têm qualidade 4K. Os modelos estão disponíveis nos tamanhos 43”, 50”, 55”, 65” e 75”, a preços que variam entre R$ 2.399 e R$ 6.499.

A Philips The One é uma smart TV avançada com imagem 4K e taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Divulgação/Philips

A mais avançada dos lançamentos, a série 8808 é a responsável por carregar o nome da marca The One da Philips. Focados em desempenho, os modelos da linha possuem imagem 4K, oferecem taxa de atualização de 120 Hz e também contam com o recurso Ambilight. As smart TVs contam, ainda, com o processador P5 que, de acordo com a fabricante, deve melhorar o desempenho dos aparelhos como um todo.

Além disso, a The One da Philips conta com um sistema de áudio 3D com a tecnologia DTS:X, que promete um som ainda mais imersivo. Assim como os modelos anteriores, a linha 8808 conta com suporte a HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. A fabricante destaca, ainda, que os gamers poderão aproveitar de entradas HDMI 2.1, da tecnologia Freesync Premium e do Dolby Vision em 120 Hz, que deve melhorar a fluidez nos jogos. A linha conta com televisores de 55”, 65” e 75” que custam respectivamente R$ 4.299, R$ 5.999 e R$ 8.399.

