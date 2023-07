Pikmin 4 e Might & Magic são destaques nos lançamentos da semana

Pikmin 4 e Might & Magic Clash of Heroes - Definitive Edition são destaques nos lançamentos da semana com a série de estratégia com criaturinhas planta da Nintendo e um remake do clássico game de RPG e quebra-cabeça do Nintendo DS . Eles foram acompanhados ainda pelas batalhas estratégicas e históricas de Nobunaga's Ambition: Awakening, os quebra-cabeças de perspectiva de Viewfinder, o mundo subterrâneo de Techtonica, as meninas lutadoras de Skullgirls 2nd Encore e mais. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

1 de 8 Pikmin 4 é o novo game da série de estratégia da Nintendo com novidades como expedições à noite — Foto: Divulgação/Nintendo Pikmin 4 é o novo game da série de estratégia da Nintendo com novidades como expedições à noite — Foto: Divulgação/Nintendo

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Comente no Fórum TechTudo

Pikmin 4 - 21 de julho - SW

Em Pikmin 4, os jogadores entram no papel de um novo recruta na Brigada de Resgate (Rescue Corps) que vai para um planeta estranho, muito parecido com a Terra, para resgatar astronautas perdidos como o Capitão Olimar. Para ajudar na aventura, seu personagem contará com um pequeno exército de criaturas chamadas Pikmin, seres que nascem do solo como plantas e estão dispostos a dar suas vidas pelo seu comando, e o "cachorrinho" Otchin que possui habilidades úteis. A campanha pode ser jogada tanto sozinho quanto em multiplayer cooperativo e haverá legendas em português.

Os Pikmins são usados para combater inimigos, carregar itens úteis como tesouros e os próprios corpos dos adversários abatidos ou para explorar. Existem diversos tipos criaturas com características próprias que variam pela cor. O novo game traz pela primeira vez incursões à noite, quanto monstros ficam enlouquecidos, e o novo Pikmin Pirilampo (Glow Pikmin) para combatê-los. Pikmin 4 está disponível para Nintendo Switch por R$ 299. Uma demo do game está disponível no Nintendo eShop gratuitamente.

2 de 8 Pikmin 4 — Foto: Divulgação/Nintendo Pikmin 4 — Foto: Divulgação/Nintendo

Might & Magic Clash of Heroes - Definitive Edition - 20 de julho - PS4, SW, PC

Might & Magic Clash of Heroes - Definitive Edition é o remake do clássico game de quebra-cabeça baseado no universo de fantasia medieval de Might & Magic, lançado para Nintendo DS em 2009. Sua trama se passa 40 anos antes da saga Heroes of Might & Magic V, época em que 5 heróis de diferentes cantos do mundo de Ashan se erguem para percorrer caminhos repletos de perigos. Eles buscam se fortalecer e salvar seu mundo da devastação demoníaca.

O jogo é um misto de RPG e quebra-cabeça, no qual batalhas são travadas entre exércitos no estilo "Combine 3". Reúna 3 unidades na vertical para atacar, 3 na horizontal para defender e sacrifique suas próprias unidades para ganhar mais movimentos e realizar combos com guerreiros como cavaleiros da morte, feiticeiros, gênios, dragões e mais. Might & Magic Clash of Heroes - Definitive Edition está disponível para Nintendo Switch por R$ 54,99.

3 de 8 Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition traz uma versão refeita de um clássico jogo de RPG e quebra-cabeça do Nintendo DS — Foto: Reprodução/Steam Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition traz uma versão refeita de um clássico jogo de RPG e quebra-cabeça do Nintendo DS — Foto: Reprodução/Steam

Nobunaga's Ambition: Awakening - 20 de julho - PS4, SW, PC

Nobunaga's Ambition: Awakening é o capítulo comemorativo de 40 anos da clássica série de estratégia e simulação. Mais uma vez jogadores poderão entrar no papel da figura histórica Oda Nobunaga, um daimyo (senhor de terras) no período feudal sengoku do Japão que tenta unificar sua nação através da conquista e acordos.

Durante o game usuários poderão realizar várias movimentações diplomáticas e militares que levarão a batalhas históricas, como a Batalha de Sekigahara, a Batalha de Yamazaki, a Batalha de Kawanakajima, entre outras. É importante organizar sua cidadela e construções militares para prover suporte aos seus soldados e protegê-las, evitando que o moral inimigo aumente ao destruir suas defesas e provisões. Nobunaga's Ambition: Awakening está disponível para PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch e para PC (via Steam) por preços entre R$ 319,90 e R$ 299.

4 de 8 Nobunaga's Ambition: Awakening é um game de estratégia e simulação que apresenta batalhas histórias do Japão feudal — Foto: Reprodução/Steam Nobunaga's Ambition: Awakening é um game de estratégia e simulação que apresenta batalhas histórias do Japão feudal — Foto: Reprodução/Steam

Viewfinder - 18 de julho - PS5, PC

Viewfinder é uma psicodélica aventura em primeira pessoa da Sad Owl Studios, na qual jogadores poderão resolver quebra-cabeças ao remodelar o mundo de acordo com sua imaginação e um punhado de fotos, semelhante ao jogo Superliminal. Munido de uma câmera fotográfica e algumas imagens, como fotos, esboços, cartões-postais e mais, o usuário pode trazer as paisagens contidas nas fotos para o mundo real, sobrepondo o que já existia antes.

Se um abismo impedir sua jornada, basta procurar uma perspectiva na qual a foto de uma ponte se sobreponha a ele para que um novo caminho surja. Usuários terão que usar inteligência para jogar com a perspectiva e descobrir quais segredos se escondem neste misterioso mundo. Viewfinder chega para PS5 e PC.

5 de 8 Viewfinder é um jogo de aventura e quebra-cabeça em primeira pessoa no qual jogadores usam perspectiva e fotos para mudar o mundo ao seu redor — Foto: Reprodução/Steam Viewfinder é um jogo de aventura e quebra-cabeça em primeira pessoa no qual jogadores usam perspectiva e fotos para mudar o mundo ao seu redor — Foto: Reprodução/Steam

Techtonica - 18 de julho - PC

Techtonica é um simulador de construção de fábricas automatizadas, sendo bastante aguardado por jogadores que gostam de construir mecanismos complexos. O jogo, que será lançado em acesso antecipado, traz uma aventura em primeira pessoa na qual o usuário desperta como um minerador em um planeta alienígena chamado Calyx, equipado com ferramentas para extrair recursos e construir gigantescas fábricas automatizadas. Durante sua aventura, será preciso coletar minerais, pesquisar tecnologias, moldar o terreno, criar uma base, mas também desvendar mistérios esquecidos nesse estranho planeta.

6 de 8 Techtonica é um game de mineração em primeira pessoa no qual o foco está em construir fábricas automatizadas — Foto: Reprodução/Steam Techtonica é um game de mineração em primeira pessoa no qual o foco está em construir fábricas automatizadas — Foto: Reprodução/Steam

Skullgirls 2nd Encore - 19 de junho - XBSX/S, XB

Skullgirls 2nd Encore é um jogo para fãs de games de luta clássicos, com visuais 2D em alta resolução desenhados a mão, combos para dominar e um elenco de lutadoras com habilidades monstruosas repleto de personalidade. O título já havia sido lançado em diversas plataformas chega agora também aos consoles Xbox.

O jogo conta também com um modo história, no qual cada personagem está em busca do Skull Heart, um artefato capaz de realizar desejos, mas que pode transformar meninas de coração impuro em Skullgirls. Skullgirls 2nd Encore está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 92,45.

7 de 8 Skullgirls 2nd Encore traz um game de luta 2D com gráficos desenhados a mão e lutadores cheia de personalidade — Foto: Reprodução/Microsoft Store Skullgirls 2nd Encore traz um game de luta 2D com gráficos desenhados a mão e lutadores cheia de personalidade — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Oaken - 20 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Oaken é um game de estratégia que mistura elementos Rogue com cartas, no qual o usuário cria seu próprio baralho para encarar situações geradas aleatoriamente. No mundo místico de Oaken tudo estava em paz graças ao Grande Carvalho e sua música, o Canto do Carvalho, que era ouvido por todos os espíritos da natureza e mantinha a ordem.

Quanto a música subitamente se calou no entanto, o caos se instaurou e cabe ao jogador liderar uma aventura para salvar o Grande Carvalho e o mundo de Oaken. O game já estava disponível em acesso antecipado há mais de um ano, podendo ser adquirido para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG Galaxy) por valores entre R$ 74,95 e R$ 59,99.

8 de 8 Oaken é um jogo de estratégia com elementos Rogue e mecânicas de cartas nas quais o jogador pode construir seus próprios baralhos para as disputas — Foto: Reprodução/Steam Oaken é um jogo de estratégia com elementos Rogue e mecânicas de cartas nas quais o jogador pode construir seus próprios baralhos para as disputas — Foto: Reprodução/Steam

🎥 5 jogos casuais que você precisa conhecer para curtir no dia a dia