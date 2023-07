Pix da Caixa fora do ar hoje? Serviço apresenta instabilidade

O Pix da Caixa Econômica Federal apresenta instabilidade nesta segunda-feira (3). De acordo com relatos das redes sociais, o método rápido de pagamento está indisponível no aplicativo do banco digital, tanto no iPhone (iOS), quanto no Android. Conforme os correntistas, a plataforma mostra uma mensagem de erro no momento de concluir a operação. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, indicou que a instabilidade começou por volta das 10h, mas o pico de reclamações chegou chegando a 49 às 12h17.