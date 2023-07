'Pode isso?' Quase 400 estudantes são investigados por usarem o ChatGPT

Cerca de 400 estudantes universitários estão sendo investigados por plágio, após suposto uso do ChatGPT para concluir trabalhos acadêmicos, no Reino Unido. Segundo informações divulgadas pelo tabloide britânico Metro, 146 deles já foram declarados culpados. Já os dados do jornal estudantil mostram que pouco mais de 40% de todas as universidades do país já sofreram com o problema, que atinge instituições renomadas, como a Universidade de Glasgow.