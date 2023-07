Por que a IA do Google se chama Bard? O significado vai te surpreender

1 de 2 Bard foi lançado no Brasil, mas por que a IA do Google ganhou esse nome? — Foto: Divulgação/Getty Images Bard foi lançado no Brasil, mas por que a IA do Google ganhou esse nome? — Foto: Divulgação/Getty Images

A inteligência artificial foi batizada assim já na época em que era apenas um projeto, em meados de 2022. De acordo com o Google, a ideia com o nome era "canalizar o poder da imaginação e da expressão humana" -- já que, com o chatbot, a empresa pretendia criar não apenas uma "ferramenta para encontrar informações", mas sim para também "ajudar a ter novas ideias, resolver problemas e criar algo realmente original".

Foi aí que pensaram na palavra "bard". O nome significa "bardo" em inglês e é proveniente das línguas celtas. Na Europa antiga, os bardos - também conhecidos como aedos ou trovadores - eram contadores de história profissionais.

De forma oral e em formato de poemas, eles contavam às populações locais diversas lendas, histórias e mitos. Desse jeito, os bardos ajudaram a transmitir e perpetuar parte da cultura europeia por vários países, e eram muito respeitados entre as sociedades em que passavam.

"Eles ajudaram a preservar a história e as tradições de seu povo e também desempenharam um papel na educação e entretenimento das pessoas", disseram porta-vozes do Google ao TechTudo.

O que levou a gigante de buscas a dar esse nome à sua inteligência artificial foi justamente o papel desempenhado pelos bardos. De acordo com os porta-vozes da empresa, "[o nome] era uma maneira perfeita de descrever sua função, baseada em ajudá-lo [o usuário] a ter novas ideias, resolver problemas, se expressar e aprender coisas novas". Assim, foi uma forma não somente de homenagear esses antigos profissionais, mas também de expressar o que o Google almeja criar com o chatbot.

Como usar o Bard, a IA do Google?

O Bard não tem aplicativo para celulares e ainda não está disponível diretamente pelo buscador. Para usá-lo, é preciso entrar no site oficial (https://bard.google.com/) e fazer login com uma conta Google. Neste tutorial do TechTudo, você pode conferir o passo a passo completo de como usar o novo concorrente do ChatGPT.

