Por que a música 'Love Love', de Melody e Naldo, foi banida do Spotify?

A música “Love Love”, interpretada por Melody e Naldo Benny, foi banida do Spotify na última terça-feira (27). A decisão ocorreu porque a composição era muito semelhante à canção “Kiss Kiss”, de Chris Brown com T-Pain. Os intérpretes brasileiros não tinham permissão para utilizar samples e nem repassaram direitos autorais aos artistas originais e, por isso, o título foi retirado do serviço de streaming. Segundo as regras do Spotify, os conteúdos que violam os direitos de propriedade intelectual podem ser removidos.

Após um suposto acordo sobre os direitos autorais, "Love, Love" voltou ao streaming na quarta-feira (28). Vale lembrar que o serviço já baniu outras músicas por considerá-las como um conteúdo infrator ou ilegal. O TechTudo separou, abaixo, mais detalhes sobre o caso da música "Love Love", bem como outras situações em que canções foram retiradas do Spotify. Entenda, a seguir, como funcionam as regras do serviço de streaming e quais são seus critérios para remover uma música.

O que aconteceu com a música Love Love? Por que foi banida?

A música “Love Love”, lançamento da cantora Melody e de Naldo Benny, foi retirada do Spotify na terça-feira (27) por violar as regras da plataforma. A composição utilizou a base da música “Kiss Kiss”, lançada em 2007 por Chris Brown e T-Pain, sem a permissão dos autores originais. Com isso, "Love Love" foi considerada um plágio, violando as diretrizes da plataforma.

Segundo o serviço de streaming "a violação dessas regras pode causar a remoção do conteúdo irregular do Spotify." Contudo, na quarta-feira (28), a música de Melody e Naldo voltou para a plataforma. Aparentemente, houve um acordo entre os compositores originais e os intérpretes da nova versão. Hoje, ao clicar em "Mostrar Créditos" no Spotify, os nomes de Chris Brown e de T-Pain já aparecem como autores de "Love, Love".

Existem outros casos em que músicas foram banidas do Spotify?

Outros casos semelhantes já aconteceram no Spotify. A plataforma já removeu outras canções pela mesma razão e, entre elas, está uma outra música da cantora Melody. Trata-se de "Fake Love", que utilizou a base de "Faking Love", de Anitta, sem a sua permissão.

Outro exemplo recente é a canção "Lovezinho", hit do Carnaval 2023, que foi removida do streaming por usar a estrutura de "Say It Right", da cantora canadense Nelly Furtado. A música ganhou popularidade na voz da cantora carioca MC Treyce e, principalmente, após o tiktoker Xurrasco viralizar dançando a coreografia da versão.

Depois do Carnaval, a artista recebeu uma notificação da empresa que cuida dos direitos autorais de Nelly Furtado, pedindo uma divisão nos direitos autorais. Como não houve um acordo entre as partes, a música foi retirada do Spotify e do YouTube.

O que faz uma música ser banida do Spotify?

O Spotify conta com diferentes regras que devem ser cumpridas para que um áudio não seja banido da plataforma. De modo geral, os materiais que violam as regras podem ser classificados de quatro formas: conteúdo perigoso, enganoso, sensível ou ilegal.

Um conteúdo é considerado perigoso quando incentiva violência, terrorismo, ódio, assédio, abuso, ameaças, entre outros danos. Já o conteúdo enganoso é aquele que finge ser outra pessoa, manipula materiais e promove golpes e práticas enganosas. Por fim, o conteúdo sensível é o que promove representações de violência, sangue ou conteúdo sexualmente explícito.

No caso das músicas que copiam outras canções, o Spotify considera que o conteúdo é ilegal. Logo, a plataforma remove os conteúdos que infringem os direitos de propriedade intelectual; são oferecidos ao Spotify sem as permissões necessárias; que ferem direitos autorais ou marcas registradas.

