Por que os vilões dos filmes nunca usam iPhone? Desvendamos o mistério

Em 2023, entusiastas dos gadgets da maçã que estavam ávidos pelo desfecho da série de Succession, da HBO, notaram um detalhe no trailer da última temporada que foi encarado como um "spoiler" por alguns. Tom, genro de Logan Roy, diferentemente dos filhos do patriarca, usava um celular Android na telinha, enquanto Kendall, Roman e Shiv usavam um iPhone (iOS). Mas, o que isso tem a ver com o posicionamento de marca da companhia? A seguir, entenda como funciona a publicidade indireta da Apple e veja curiosidades sobre o uso de iPhones em produções cinematográficas.