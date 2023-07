Pouca gente sabe: esse truque no iPhone pode turbinar a sua bateria

Um truque simples e pouco conhecido do iPhone (iOS) pode prolongar a vida útil do aparelho e melhorar a saúde da bateria do celular em poucos passos. Para usá-lo, basta criar uma automação no app Atalhos para impedir que o dispositivo atinja níveis de carga superiores a 80%. Apesar de parecer estranho em um primeiro momento, o truque é recomendado por especialistas: há um consenso de que manter o celular com carga entre 20% e 80% aumenta a vida útil do aparelho. A seguir, veja como ativar o recurso e preservar a autonomia do iPhone (iOS).