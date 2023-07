Prime Day 2023 tem desconto em lâmpada inteligente, tomada smart e mais

2 de 2 Amazon Prime Day 2023 acontece entre os dias 11 e 12 de julho — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo Amazon Prime Day 2023 acontece entre os dias 11 e 12 de julho — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo

1. Lâmpada inteligente Smart Lamp i2GO - de R$ 81 por R$ 47

A Smart Lamp i2GO é uma lâmpada inteligente com 10 Watts de potência e controle personalizado com diversas cores RGB. É possível ajustar o acessório pelo aplicativo i2GO Home ou por comando de voz com a ajuda de assistentes virtuais, como a Alexa e Google Assistente. A fabricante promete instalação facilitada e o produto oferece iluminação branca fria ou quente.

Os compradores avaliam o artigo com note 4,7 de 5, com elogios ao bom funcionamento e à iluminação eficiente. No entanto, alguns comentários relatam instabilidade na conexão entre a lâmpada e a rede Wi-Fi. O modelo aparece com 41% de desconto no Prime Day, de R$ 81 por R$ 47.

Prós: custo-benefício e qualidade da iluminação

custo-benefício e qualidade da iluminação Contras: conexão instável

2. Robô aspirador WAP Robot WConnect - de R$ 1.950 por R$ 1.657

O robô aspirador da WAP é um dos dispositivos que recebem um desconto significativo durante o período de ofertas da Amazon. Vendido inicialmente por R$ 1.950, ele passa a ser comercializado por R$ 1.657 nos dias 11 e 12, o que representa um desconto de 15%. Para além do valor mais acessível, o item também se destaca pela sua característica multifuncional, que aspira, varre e passa pano. Entre os recursos, é possível citar o sistema antiqueda, em caso de desnível, e autonomia de até duas horas de funcionamento. Quando precisar de recarga, o robô se dirige automaticamente à estação de carregamento.

Há, ainda, três modos de limpeza, suporte para controle via comando de voz e acabamento emborrachado para evitar riscos no piso. Indicado para quem tem pets em casa, ou apenas para aqueles que buscam praticidade, o item agrega 4,1 estrelas na Amazon. Entre os comentários, é possível encontrar consumidores satisfeitos com a eficiência da sucção e da função MOP, contudo, também há indicações sobre a ausência de um sistema de mapeamento do cômodo, que pode deixar a desejar.

Prós: três modos de limpeza e autonomia para duas horas

três modos de limpeza e autonomia para duas horas Contras: não tem mapeamento de ambiente

Outro item inteligente em destaque nas promoções da Amazon é a fechadura Elsys, vendida com desconto de 9% durante o Prime Day. Assim, seu valor vai de R$ 1.099 por R$ 999. Focada no público que busca aparatos para reforçar a segurança de um ambiente, o item oferece conexão à internet e permite a abertura por três meios, que mencionam biometria, senha e via aplicativo.

Com suporte para até 300 usuários, o dispositivo oferece senhas temporárias, desbloqueio à distância e função campainha. Tudo isso é feito com a ajuda de duas pilhas alcalinas, que alimentam a fechadura durante o desempenho das atividades. A configuração, por sua vez, pode ser feita por meio do app Elsys Casa+, compatível com Android e iOS. Avaliado em 4,6 estrelas, o item conta com classificações positivas no que diz respeito à facilidade na instalação e na praticidade que oferece. Por outro lado, também há pontuações sobre o alcance da conexão Wi-Fi e a durabilidade ao longo do tempo.

Prós: facilidade na instalação

facilidade na instalação Contras: conexão Wi-Fi poderia ser melhor

4. Tomada Inteligente i2Go I2GWAL035 - de R$ 121 por R$ 79

Quem está à procura de itens para transformar eletrodomésticos em dispositivos smart, podem adquirir a tomada inteligente. Nos dias de oferta da Amazon, a opção da i2Go fica disponível por R$ 79, um desconto de 34% em relação a seu valor anterior, de R$ 121. Entre suas principais vantagens está o controle à distância, pelo celular ou com a ajuda de assistentes virtuais. Isso permite que eletrônicos conectados à tomada – como micro-ondas, TV, máquina de lavar e até fogão – só funcionem mediante comando. Vale lembrar que os ajustes precisam de uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz e de uma configuração prévia para operarem.

Disponível na versão de 110 V e 10 A, a tomada conquista 4,7 estrelas nas avaliações da Amazon. Os comentários destacam, sobretudo, a facilidade que o item confere no processo de automatização da casa. Já outras classificações alertam para o fato de que o tamanho pode obstruir outras conexões de tomadas duplas.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: potência limitada e tamanho pode obstruir outras entradas

5. Câmera de Segurança TP-Link Tapo C200 - de R$ 300 por R$ 258

Outro integrante da seção de itens de segurança é a câmera da TP-Link, que dispõe de conexão Wi-Fi e permite observar as imagens captadas diretamente do celular, por exemplo. Disponível por R$ 300, ela será vendida a R$ 258 durante dos dias de promoção – um desconto de 14%. Sua ficha técnica menciona entrega de imagens em Full HD, visão noturna com abrangência de até 9 metros e sensor de movimento. Quanto aos recursos, usuários podem contar com áudio bidirecional e ainda alarme de som ou de luz. A rotação chega a 360º. Todas as funções podem ser controladas via app Tapo.

Aqueles que quiserem, podem guardar as gravações para fins de recordação com a ajuda do cartão microSD de até 128 GB. Indicado para ambientes internos, o produto conquista 4,7 estrelas na Amazon. Entre os comentários, é possível encontrar elogios à qualidade das imagens e o bom funcionamento como babá eletrônica. Contudo, também existem apontamentos sobre o app, que pode deixar a desejar.

Prós: visão noturna, sensor de movimento e rotação 360º

visão noturna, sensor de movimento e rotação 360º Contras: navegação no aplicativo pode ser trabalhosa

6. Robô aspirador Mondial RB-11 - de R$ 599 por R$ 389

Uma alternativa mais em conta em relação ao robô aspirador da WAP é o produto da Mondial, disponível por R$ 389. O preço original do item, delineado em R$ 599, recebe um desconto de 35% no período de promoção da Amazon. Apesar do valor mais barato, ele cumpre com as mesmas funções dos concorrentes, pois varre, aspira e passa pano. Com sistema antiqueda, o robô pode limpar desde pisos e madeiras, até carpetes e tapetes. Sua bateria confere até 1h30 de autonomia e seu modo de funcionamento oferece três modos de operação que variam entre aleatório, espiral e contorno de parede.

Por ser compacto, com altura estimada em 7,5 cm, ele consegue alcançar diversos espaços, incluindo debaixo de móveis como cama, sofá e armários. O produto em questão agrega 4,4 estrelas entre as classificações. Grande parte dos relatos elogia o desempenho do robô, principalmente no quesito sucção, mas, também há alguns registros sobre a função MOP, que pode não limpar sujeiras mais pesadas.

Prós: bateria para 1h30, três modos de limpeza e tamanho compacto

bateria para 1h30, três modos de limpeza e tamanho compacto Contras: função MOP pode deixar a desejar

7. Positivo Smart Controle Universal Wi-Fi - de R$ 99 por R$ 69

Assim como a tomada smart, o controle universal é outra indicação para quem deseja automatizar a casa. Dessa vez, o funcionamento depende da comunicação via raio infravermelho, o que permite conexão com TVs, aparelhos de ar-condicionado e outros dispositivos compatíveis. A conexão Wi-Fi permite que o controle comande aparelhos com a ajuda de assistentes virtuais ou mesmo pelo app que, nesse caso, é o Positivo Casa Inteligente. Isso também permite programar o horário de funcionamento de alguns eletrônicos ou interferir na atividade deles mesmo fora de casa.

O item, que funciona via cabo de alimentação conectado na tomada, agrega 4,6 estrelas na Amazon. Consumidores que já adquiriram o item, elogiam a facilidade que ele garante no controle de eletrodomésticos e eletroeletrônicos em comum. Vendido a R$ 99, ele pode ser adquirido por R$ 69 no Prime Day – um desconto de 29%.

Prós: compatível com diversos dispositivos eletrônicos

compatível com diversos dispositivos eletrônicos Contras: pode ser usado apenas em um cômodo

8. Tomada inteligente Coibeu LSPA3 - de R$ 76 por R$ 59

A tomada Coibeu pode ser uma boa pedida para quem deseja investir em automação, sem gastar muito. Isso porque ela será disponibilizada por R$ 59 nos dias de oferta, valor que está com 21% de desconto em relação ao preço original, de R$ 76. Entre as vantagens, está a facilidade na instalação, já que ela demanda apenas conexão na tomada e uma breve configuração pelo aplicativo.

Depois de instalada, ela pode controlar a atividade de aparelhos como umidificadores, ventiladores, chaleiras, cafeteiras e até torradeiras. O diferencial da marca está na entrada USB que oferece, aspecto que viabiliza a recarga de smartphones sem precisar de adaptador, por exemplo. Essas e outras características garantem à tomada 4,5 estrelas na Amazon. Parte das avaliações indicam o bom funcionamento do produto, contudo, alguns clientes alertam para o tamanho dele, que pode ser grande demais.

Prós: entrada USB

entrada USB Contras: tamanho pode obstruir outras entradas da tomada convencional

Com informações de TP-Link, WAP, Positivo, Mondial, i2Go e Elsys

