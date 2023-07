Primeiro iPhone é leiloado por quase R$ 1 milhão; veja preço de lançamento

Uma unidade do iPhone original, lançado pela Apple há 16 anos, foi vendida ainda lacrada por US$ 190 mil (cerca de R$ 919 mil em conversão direta) em leilão no último domingo (16). O valor do arremate é 380 vezes maior do que o preço de lançamento do celular, de US$ 499 (R$ 2,9 mil na cotação atual). O pregão, conduzido casa de leilões LCG Auctions, teve início em 30 de junho, com o aporte inicial de US$ 10 mil (R$ 48,3 mil). Após 28 lances, o valor final superou as expectativas dos leiloeiros, que esperavam que o produto fosse arrematado por valores em torno de US$ 100 mil (R$ 483 mil). O modelo leiloado tem 4 GB de espaço de armazenamento.