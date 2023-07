O resultado do Prouni 2023.2 pode ser consultado já nesta terça-feira (4) pela página de Acesso Único do Ministério da Educação (MEC). Hoje, foi divulgada a primeira chamada, e os usuários podem se inscrever na segunda chamada, caso não tenham sido selecionados neste momento. Para conferir se você passou no Prouni, é preciso fazer login no site oficial usando as suas credenciais Gov.br. Os candidatos selecionados têm de 4 a 14 de julho para enviar às instituições de ensino os documentos necessários à inscrição.

A seguir, saiba ver o resultado do Prouni 2023.2 e confira informações como cronograma, requisitos para participar do programa e mais.

1 de 2 Prouni 2023.2: saiba ver resultado, cronograma e mais pelo site — Foto: Yuri Neri/TechTudo Prouni 2023.2: saiba ver resultado, cronograma e mais pelo site — Foto: Yuri Neri/TechTudo

Como ver o resultado do Prouni 2023.2?

Para conferir se você passou no Prouni 2023.2, abra a página oficial do programa (https://acessounico.mec.gov.br/prouni). Na área "Cronograma", identifique a opção "Primeira chamada" e toque em "Consultar". Na página que for aberta, faça login com suas credenciais Gov.br e, em seguida, selecione "Cursos".

Na aba seguinte, você poderá conferir as duas opções de curso em que se inscreveu. Em "Seu resultado", será mostrado se você foi ou não pré-selecionado no Prouni 2023.2. Tocando sobre "Detalhar resultado", será aberta uma página que mostrará mais informações sobre a sua inscrição. Ali, localize seu nome e veja em qual das classificações você está. As opções são as seguintes:

🟢 = Pré-selecionado: indica os candidatos que foram aprovados para as vagas);

🔴 = Não pré-selecionado: indica os candidatos que não foram aprovados para as vagas na primeira chamada;

⚪ = Pré-selecionado em outra opção de curso: indica os candidatos aprovados em outra opção de curso. Caso não tenha sua turma formada, poderá concorrer ao curso da opção indicada;

✅ = Candidato aprovado na comprovação de informações;

❌ = Candidato reprovado na comprovação de informações;

⚫ = Candidato com inscrição inválida.

Passei no Prouni 2023.2, e agora?

Se você foi pré-selecionado no Prouni 2023.2, é preciso agora confirmar à instituição de ensino escolhida as suas informações. Para isso, primeiro, você precisa ter em mãos todos os documentos necessários à inscrição, como RG, comprovante de residência, comprovante de conclusão de ensino médio e comprovante de renda.

Depois, com os documentos em mão, você deve entrar em contato com a instituição para entender qual é o método para recebimento utilizado por lá. É possível que essa etapa aconteça presencialmente ou via e-mail, a variar de acordo com a universidade escolhida. Vale lembrar que o candidato pré-selecionado tem de hoje (4) até 14 de julho para realizar esse procedimento.

2 de 2 Faça login no Gov.br para conferir sua inscrição no ProUni — Foto: Reprodução/Gov.br Faça login no Gov.br para conferir sua inscrição no ProUni — Foto: Reprodução/Gov.br

Cronograma do Prouni 2023.2

4 a 14 de julho: comprovação de documentos e inscrição na instituição de ensino da primeira chamada;

24 de julho: divulgação da segunda chamada do Prouni 2023.2;

27 de julho a 3 de agosto: comprovação e entrega dos documentos da segunda chamada do Prouni 2023.2;

14 a 15 de agosto: período para participar da lista de espera do Prouni 2023.2;

18 de agosto: divulgação da lista de espera do Prouni 2023.2;

21 a 28 de agosto: comprovação e entrega dos documentos da lista de espera do Prouni 2023.2.

Quem pode participar do Prouni?

Se a sua inscrição no Prouni foi considerada inválida, é possível que você não atenda aos pré-requisitos para participar do programa. O candidato precisa fazer parte de pelo menos um dos grupos. São eles:

Cursou o ensino médio completo na rede pública;

Cursou o ensino médio completo em escola privada, mas com bolsa integral;

Cursou o ensino médio em escola pública e privada, mas com bolsa integral;

Cursou o ensino médio em escola pública e privada, com ou sem bolsa;

Cursou o ensino médio em uma instituição privada, com ou sem bolsa;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública.

Com informações de Prouni

