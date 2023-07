PS Plus Extra de julho tem It Takes Two, Sniper Elite 5, World War Z e mais

It Takes Two , Sniper Elite 5 e World War Z são alguns dos jogos que chegam ao catálogo da PS Plus Extra e Deluxe para assinantes no PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) a partir do dia 18 de julho. Eles foram acompanhados por títulos como o popular RPG indie Undertale , o game de caminhão Snowrunner, o futuro cyberpunk de The Ascent e as aventuras de Bob Esponja em SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Confira todos os games que entrarão na no serviço de assinatura esse mês e veja mais detalhes sobre eles.

It Takes Two chega à PS Plus Extra e Deluxe com uma profunda aventura cooperativa — Foto: Divulgação/EA

It Takes Two | PS4, PS5

It Takes Two traz uma jornada multiplayer cooperativa sobre o casal Cody e May, que estão à beira do divórcio. Porém, misteriosamente eles são transformados em bonecos de brinquedo de sua filha. Assim, eles precisam aprender a trabalhar em equipe para passar por vários desafios e poderem voltar a suas formas normais. O game precisa ser jogado obrigatoriamente em multiplayer com tela dividida, seja local ou online. A versão da PS Plus inclui um "Friend's Pass", que permite convidar um amigo que não tenha o jogo para se juntar à aventura.

Sniper Elite 5 | PS4, PS5

Sniper Elite 5 traz de volta o atirador de elite Karl Fairburne para este game que mistura ação, disparos a longa distância e furtividade, com o objetivo de lutar contra as forças nazistas na Segunda Guerra Mundial. O game se passa em 1944 em uma operação na qual Karl irá encontrar as forças de resistência na França e os ajudar a eliminar um projeto secreto chamado "Operação Kraken". A famosa e violenta Kill Cam do game destrincha em detalhes os danos causados ao interior dos inimigos, e agora se estende também para abates furtivos. Estão disponíveis no jogo modos multiplayer competitivos para até 16 pessoas.

Sniper Elite 5 traz o retorno do atirador de elite Karl Fairburne lutando contra nazistas na França — Foto: Reprodução/Steam

Snowrunner | PS4, PS5

Snowrunner é um simulador de caminhão, no qual os usuários sentirão como é dirigir 40 dos veículos mais potentes do mercado. O jogo conta com grandes marcas licenciadas, como Ford, Chevrolet, Freightliner, entre outras. O desafio é entregar cargas pesadas em terrenos extremamente desafiadores, atravessando lama, água, neve e até mesmo perigosos lagos congelados. A viagem não precisa ser solitária, já que o game conta com suporte para multiplayer cooperativo com até 4 pessoas.

SnowRunner desafia jogadores a transportarem cargas pesadas com poderosos caminhões através de terrenos difíceis — Foto: Reprodução/Steam

World War Z | PS4, PS5

World War Z traz uma experiência cooperativa baseada no livro e filme Guerra Mundial Z, na qual usuários podem montar seu time de sobreviventes para encarar hordas selvagens de mortos-vivos. O game conta com uma jogabilidade em terceira pessoa e traz diversos modos cooperativos ou competitivos. As equipes podem ser formadas por até quatro jogadores, que podem entre seis classes diferentes, como médico ou especialista em explosivos, para formar um conjunto equilibrado que aumenta suas chances de vitória contra os zumbis.

Em World War Z jogadores se unem em multiplayer cooperativo para enfrentar hordas de zumbis — Foto: Divulgação/Saber Interactive

The Ascent | PS4, PS5

The Ascend se passa em um futuro distópico e cyberpunk, que coloca os jogadores no papel de um mero operário na gigantesca cidade administrada pelo grupo que dá nome ao jogo. Porém, quando um dia a megacorporação fecha subitamente, todos os trabalhadores precisam lutar para sobreviver, cada um por si. O game mistura uma jogabilidade de ação e tiro isométrico com elementos de RPG, sendo possível jogar sozinho ou em multiplayer com até 3 amigos, online ou local.

The Ascent é um game de ação e tiro com elementos de RPG em um futuro distópico Cyberpunk — Foto: Reprodução/Steam

Undertale | PS4

O aclamado RPG independente Undertale chega agora à PS Plus Extra e Deluxe com a história de um inocente menino que cai em um abismo habitado por monstros. Uma vez lá, no entanto, ele descobrirá que talvez essas criaturas não sejam tão malvadas e sua jornada possa ensiná-los sobre o que é ser humano.

O game conta com um curioso sistema de batalha no qual é possível enfrentar inimigos, como em tantos outros jogos, mas também tentar opções pacíficas que convencem seu adversário a parar de lutar - algo bem mais desafiador. Por meio de múltiplas jornadas nas quais essas escolhas terão peso, o usuário poderá até descobrir que talvez haja mesmo um monstro neste lugar.

Undertale é um game de RPG independente que se tornou aclamado na internet por sua profundidade — Foto: Reprodução/Steam

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated | PS4

Este clássico game de plataforma do Bob Esponja do PlayStation 2 ganhou uma versão refeita nos consoles com visuais atualizados e muito o que explorar. A aventura permite que usuários controlem Bob Esponja, Patrick e Sandy através de diversas fases enquanto buscam espátulas douradas para enfrentar o vilão Plankton e abrir novas fases. O game recebeu posteriormente uma sequência original, SpongeBob SquarePants - The Cosmic Shake, que conta com dublagem em português.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated apresenta uma versão refeita de um clássico jogo de PlayStation 2 — Foto: Divulgação/THQ Nordic

Dynasty Warriors 9 | PS4

A conhecida série de games "musou" da Omega Force e Koei Tecmo, na qual jogadores podem enfrentar centenas de inimigos ao mesmo tempo controlando poderosos guerreiros, evoluiu em Dynasty Warriors 9 com a introdução de um grande mundo aberto. O jogo permite que usuários explorem uma grande área do território chinês livremente enquanto realizam missões, enfrentam generais inimigos e seus numerosos exércitos e se envolvem em sua história inspirada na Antiga China.

Dynasty Warriors 9 — Foto: Divulgação/Koei Tecmo

Samurai Warriors 5 | PS4

Se apenas um jogo estilo "musou" não for o suficiente, outro título da Omega Force também será adicionado à PS Plus Extra com Samurai Warriors 5. Diferente de Dynasty Warriors 9, este game mantém a estrutura de missões tradicional. O sistema de combate clássico também está presente no qual guerreiros incrivelmente fortes lutam contra centenas de inimigos com golpes que são capazes de eliminar dezenas deles de uma só vez.

Samurai Warriors 5 mantém o mesmo estilo "musou" da Omega Force, sem o mundo aberto de Dynasty Warriors 9 — Foto: Reprodução/Steam

Lista completa de jogos da PS Plus Extra e Deluxe de julho

It Takes Two | PS4, PS5

Sniper Elite 5 | PS4, PS5

Snowrunner | PS4, PS5

World War Z | PS4, PS5

The Ascent | PS4, PS5

Undertale | PS4

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated | PS4

Melty Blood: Type Lumina | PS4

Dysmantle | PS4, PS5

Circus Electrique | PS4

Dynasty Warriors 9 | PS4

Samurai Warriors 5 | PS4

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure | PS4, PS5

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R | PS4, PS5

Monster Jam Steel Titans | PS4

PS Plus Deluxe

Para assinantes da PS Plus Deluxe alguns jogos clássicos serão adicionados no mês de julho. Gravity Crash Portable do PSP (PlayStation Portátil) traz um jogo de nave com visuais estilizados e jogabilidade simples, porém viciantes. Já fãs do PlayStation One terão acesso aos icônicos games de combate veicular Twisted Metal 1 e 2, os quais acompanharão o lançamento da nova série para TV nos Estados Unidos de Twisted Metal em 27 de julho no serviço Peacock.

Clássicos Twisted Metal 1 e 2 do PlayStation One chegam à PS Plus Deluxe em julho — Foto: Divulgação/Sony

Gravity Crash Portable | PS4, PS5

Twisted Metal | PS4, PS5

Twisted Metal 2 | PS4, PS5