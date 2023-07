PS5 chega a 40 milhões de unidades vendidas; veja relação com os rivais

👉 PS5 não conecta à rede Wi-Fi? Veja como resolver no Fórum do TechTudo

As vendas atuais do PlayStation 5 (PS5) o colocam no rumo para se tornar um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Suas vendas superam as dos seus principais concorrentes diretos, o Xbox Series X e Xbox Series S, que foram lançados 5 dias após o PS5 e venderam mais de 21 milhões de unidades até junho de 2023, segundo a fabricante Microsoft. O Nintendo Switch da Nintendo já ultrapassa as 125 milhões de unidades, porém foi lançado muito antes do console da Sony, em março de 2017.