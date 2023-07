PS5 fica até R$ 900 mais barato no Brasil em promoção da PlayStation

A edição com leitor de mídia física do PlayStation 5 (PS5) é capaz de ler discos do PS5 e também de seu antecessor PlayStation 4 (PS4) através da função de retrocompatibilidade. Ele também permite adquirir jogos digitalmente na PlayStation Store e guardá-los no console graças aos seus 825 GB de armazenamento SSD de alta velocidade. A versão do console com God of War: Ragnarok inclui a mesma edição do console PS5 com leitor de disco e inclui um código para resgatar uma versão digital do game de sucesso God of War: Ragnarok na PlayStation Store.