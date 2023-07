O Bard , chatbot de inteligência artificial do Google , foi lançado oficialmente no Brasil na quinta-feira (13), com funções bem similares às do ChatGPT , "rival" da OpenAI . Apesar das similaridades, existem diferenças perceptíveis entre os serviços, e algumas questões de segurança envolvendo as duas plataformas têm gerado debates na web. Uma delas é que o próprio Bard teve seu lançamento adiado nos países da União Europeia por questões relacionadas ao tratamento de dados feito pela plataforma.

Além disso, o próprio ChatGPT está sendo investigado por um recente vazamento de dados, e há certa preocupação de especialistas com a possibilidade dos dois chatbots serem explorados por pessoas mal intencionadas. Uma pesquisa divulgada na última quinta-feira (13) pela empresa de cibersergurança Check Point faz um comparativo da privacidade das duas ferramentas. A seguir, confira a análise e descubra qual é o mais seguro entre ChatGPT e Google Bard.

1 de 5 Bard ou ChatGPT: veja qual chatbot é mais seguro — Foto: Divulgação/Getty Images Bard ou ChatGPT: veja qual chatbot é mais seguro — Foto: Divulgação/Getty Images

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Opine no Fórum do TechTudo

O que há de diferente entre o Bard e o ChatGPT ?

O ChatGPT e o Bard têm algumas diferenças, e a principal delas é o modelo de linguagem de cada uma das ferramentas. Enquanto o ChatGPT é baseado no Generative Pre-trained Transformer (Transformador Pré-treinado Generativo, em tradução livre), que é um tipo de linguagem LLM (Large Language Model, ou Modelo de Linguagem Grande, em tradução livre), o Bard é baseado em PaLM 2, um modelo de linguagem desenvolvido pelo Google, considerado como a "próxima geração" do LLM.

Além disso, a base de dados consultada pelos serviços também não é a mesma. O ChatGPT, inclusive, tem uma limitação muito grande quanto à isso, já que ele só tem acesso a informações que foram publicadas até o ano de 2021. Em contrapartida, o Bard é capaz de fazer consultas em tempo real na Internet, permitindo que usuários tenham acesso a conteúdos mais recentes.

Outra diferença entre as duas plataformas tem relação com a forma como as respostas são enviadas. O Bard traz um diferencial em relação ao ChatGPT por permitir que usuários escolham entre cinco estilos diferentes de respostas. Assim, se você não gostar da forma como o software retornou à sua solicitação, é possível pedir que ele gere o conteúdo novamente com estilos de respostas mais simples, longas, curtas, profissionais ou casuais, por exemplo - função que não está disponível no ChatGPT.

2 de 5 Bard no Brasil: chatbot baseado em inteligência artificial do Google já está disponível no país; conheça — Foto: Divulgação/Getty Images Bard no Brasil: chatbot baseado em inteligência artificial do Google já está disponível no país; conheça — Foto: Divulgação/Getty Images

ChatGPT ou Bard: qual é o mais seguro?

Desde o seu lançamento, o ChatGPT já esteve envolvido em algumas polêmicas que suscitaram uma série de debates. Além do chatbot poder disseminar informações falsas por não ter uma base de dados mais atualizada, ele também já foi usado por hackers para gerar códigos maliciosos e criar mensagens de phishing. Ainda, recentemente, a IA da OpenAI foi alvo de um vazamento de dados, em que as "conversas" de usuários da versão paga do chatbot ficaram visíveis para outras pessoas.

Apesar disso, um levantamento feito pela empresa de cibersegurança Check Point concluiu que, atualmente, é mais fácil gerar conteúdo malicioso no Bard do que no ChatGPT. O próprio TechTudo, durante testes da IA do Google, conseguiu fazer com que o robô inventasse um filme que, na verdade, não existia.

Além disso, desde o lançamento das duas plataformas, debates sobre vazamentos de dados e a forma como as informações dos usuários são tratadas estão em evidência. Abaixo, o TechTudo reuniu os principais pontos sobre segurança no ChatGPT e no Bard:

Limitações de segurança

Durante o estudo conduzido pela empresa de cibersegurança Check Point, os pesquisadores encontraram limitações de segurança significativas no chatbot do Google. Por mais que, em um primeiro momento, a plataforma fosse capaz de rejeitar as solicitações, a pesquisa mostrou que não é difícil "burlar" a inteligência artificial da gigante das buscas.

Para desenvolver a pesquisa, os especialistas em segurança solicitaram, primeiramente, que o Bard e o ChatGPT criassem um e-mail de phishing - ação que foi rejeitada pelas duas plataformas. No entanto, na segunda rodada de testes, o Bard retornou a solicitação e forneceu um e-mail de phishing "bem escrito", que poderia ser usado para aplicar golpes financeiros. O ChatGPT, por sua vez, continuou rejeitando as solicitações.

Os pesquisadores, então, foram capazes de fazer algumas observações entre as duas plataformas. Eles consideraram que os limitadores do chatbot do Google são menos eficientes em comparação aos do ChatGPT, e concluíram que o Bard não impõe muitas restrições à criação de e-mails de phishing. Além disso, eles também salientaram que o Bard pode ser usado para desenvolver malwares e, ainda, que é possível criar um ransomware básico pelo chatbot - o que representa um alerta de segurança.

3 de 5 Bard ou ChatGPT? Entenda as limitações de segurança de dos chatbots — Foto: Reprodução/Pond5 Bard ou ChatGPT? Entenda as limitações de segurança de dos chatbots — Foto: Reprodução/Pond5

Vazamentos de dados

Em sua política de privacidade, o ChatGPT afirma que pode coletar informações pessoais de usuários para aprimorar seus serviços, realizar pesquisas e desenvolver outros programas. Além disso, os termos também afirmam que o chatbot da OpenAI pode fornecer informações pessoais para empresas parceiras sem precisar comunicar o usuário sobre isso - isto é, a não ser que esteja expresso na lei.

O Bard, por sua vez, também traz termos semelhantes, mas o Google afirma usar uma automação capaz de deletar dados pessoais quando usa as conversas para melhorar seus serviços. Apesar disso, o vazamento de dados é uma realidade.

Em maio, empresas como Samsung proibiram seus funcionários de usarem chatbots de inteligência artificial no trabalho após o vazamento acidental de informações. Além da Samsung, companhias grandes como Amazon e Apple também restringiram o uso da IA por terem preocupações relacionadas ao vazamento de dados.

Isso acontece porque, embora as plataformas sejam, em tese, seguras, há ainda algumas fragilidades potenciais em seus códigos. Por esse motivo, e também para manter a segurança interna, essas big techs optaram por não deixar seus funcionários usarem os chatbots com credenciais da empresa.

4 de 5 Vazamentos de dados no ChatGPT faz com que empresas como Samsung, Apple e Amazon proíbam funcionários de usar IA — Foto: Reprodução/Pond5 Vazamentos de dados no ChatGPT faz com que empresas como Samsung, Apple e Amazon proíbam funcionários de usar IA — Foto: Reprodução/Pond5

Tratamentos de dados do ChatGPT e Bard no Brasil

No Brasil, tanto o ChatGPT quanto o Bard respondem à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que regulamenta o tratamento de informações de usuários no país. Com isso, todos os dados armazenados pelos chatbots precisam estar em conformidade com a regulamentação vigente - que demanda, por exemplo, que os usuários tenham controle do tipo de informação que é coletada e usada. Com a lei, você pode solicitar a qualquer momento que as empresas apaguem tudo o que sabem sobre você.

O ChatGPT e o Bard já estiveram envolvidos em algumas polêmicas na Europa, principalmente por conta das regulamentações de privacidade mais rígidas dos países pertencentes à União Europeia. A Itália, por exemplo, baniu o ChatGPT em março por entender que a plataforma infringiu as leis de proteção de dados de lá, medida que fez a OpenAI liberar alguns recursos de privacidade no chatbot, como a opção de desligar o histórico e a possibilidade de baixar os dados pessoais que foram coletados pela instituição durante o uso da ferramenta.

O Bard, inclusive, teve seu lançamento adiado na Europa por preocupações relacionadas a questões de privacidade. De acordo com os órgãos de regulamentação do bloco econômico, o Google não havia fornecido informações suficientes sobre como a privacidade dos usuários europeus seria protegida em seu chatbot.

5 de 5 Usuários podem excluir o histórico de conversas no ChatGPT e no Bard — Foto: Getty Images Usuários podem excluir o histórico de conversas no ChatGPT e no Bard — Foto: Getty Images

Além disso, também vale dizer que, mais recentemente, o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a OpenAI sob a alegação de que o ChatGPT teria violado as leis de proteção de dados do país. Especialistas citam a possiblidade do software ter "burlado" a regulamentação de privacidade do Estado, o que poderia causar "riscos de danos aos consumidores", incluindo "danos à reputação".

Usuários que têm preocupações com a possibilidade do uso indevido de seus dados podem excluir o histórico de pesquisas e conversas no ChatGPT e no Bard. No chatbot da OpenAI, você pode clicar sobre o ícone de lixeira ao lado das conversas para apagar um chat específico, ou, então, para excluir todo o conteúdo, clique sobre seu nome, no canto inferior esquerdo da tela, e, depois, sobre em “Clear conversations”.

No Bard, usuários podem deletar o histórico de conversas a partir da página de Minha Atividade do Google ou pela própria página da ferramenta. Para isso, clique sobre “Atividade na Bard” e, depois, em “Excluir”. Você pode indicar um período específico para deletar suas informações, e a plataforma ainda permite que usuários ativem a exclusão automática de suas informações.

Confiabilidade das respostas

Outro ponto de segurança que vale ser destacado tem relação com a confiabilidade das informações fornecidas pelos chatbots. O ChatGPT, por ter acesso a uma base de dados um pouco mais antiga, pode responder às solicitações de usuários com textos desatualizados e pouco precisos.

O Bard, em contrapartida, apesar de ter acesso às informações disponíveis em tempo real, não indica as fontes usadas como referência para a formulação de uma resposta. É preciso perguntar a ele quais foram os sites consultados, e não é em todos os casos que ele vai saber indicar com precisão. Ou seja, tanto no caso do ChatGPT, quanto no do Bard, é preciso sempre checar as informações dadas pelas IAs.

VEJA AINDA: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI