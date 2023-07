Quando estreia Barbie nos cinemas? Veja data e onde comprar ingressos

O novo filme da Barbie estreia no próximo dia 20 de julho em todo o Brasil, mas o público já pode adquirir seu lugar no lançamento na pré-venda, disponível em sites como Cinemark, Kinoplex e UCI. O valor do ingresso varia de acordo com o cinema e a região em que o usuário vive, mas, em geral, as entradas ficam em torno de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Com classificação para maiores de 12 anos, o filme conta ainda com um combo especial de pipoca em alguns lugares. A seguir, veja como comprar ingresso para ver o filme da Barbie na estreia.