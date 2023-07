Quando o filme da Barbie chega ao streaming? Em qual plataforma? Entenda

O filme Barbie , estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling , já é considerado um dos grandes sucessos do cinema em 2023. Estreado no último dia 20, junto ao drama Oppenheimer , o filme já teve arrecadação mundial maior que US$ 356 milhões em bilheteria, de acordo com informações do IMDb. Após a exibição nas telonas, o trabalho da diretora Greta Gerwig (Ladybird) deve entrar no streaming. Mas para os fãs do live-action a pergunta que fica é: em qual plataforma o longa estará disponível? E quando?

Por ser uma produção da Warner Bros. Pictures, é quase certo que Barbie (2023) entre no catálogo do HBO Max, o serviço de streaming da companhia. Porém, ainda não há uma data exata para a chegada do longa na plataforma. Se você ainda está na dúvida sobre como funciona a entrada de filmes no streaming, confira a seguir tudo o que precisa saber sobre.

2 de 5 Onde assistir o filme Barbie (2023)? Longa de Greta Gerwig só está disponível legalmente nos cinemas, por enquanto; atriz que faz a Barbie no filme é Margot Robbie, de O Lobo de Wallstreet e Esquadrão Suicida — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures Onde assistir o filme Barbie (2023)? Longa de Greta Gerwig só está disponível legalmente nos cinemas, por enquanto; atriz que faz a Barbie no filme é Margot Robbie, de O Lobo de Wallstreet e Esquadrão Suicida — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Como funciona a chegada de filmes do cinema para o streaming?

Filmes que tiveram lançamento nos cinemas demoram, em média, de 60 a 90 dias para chegaram às plataformas de streaming — um período conhecido como "Theatrical Window" (janela de cinema, em tradução livre) nos EUA. Por outro lado, a entrada dos longas em serviços de aluguel, como os oferecidos pela Microsoft, Amazon Prime Video, YouTube e Apple TV+, acontece de forma mais rápida comparado ao streaming. Isso porque a arrecadação nesses casos se dá como mídia doméstica.

Em casos extraordinários, esse tempo pode ser reduzido. Nessas situações, é levado em consideração a repercussão do filme entre o público. Filmes com alta bilheteria demoram a chegar no streaming para que possam arrecadar mais nos cinemas, por exemplo. O mesmo caso acontece com produções em campanha para o Oscar. Já os fracassos de público entram mais cedo, por não conquistarem tanta arrecadação em vendas de ingressos.

Vale lembrar que não há uma estimativa exata para a chegada dos filmes no streaming. Portanto, é importante ficar atento aos calendários de lançamento de cada plataforma, sempre divulgadas no fim ou no começo de cada mês.

Quando Barbie vai para o HBO Max?

Analisando outras estreias do cinema distribuídas pela Warner, é provável que Barbie leve até 90 dias para chegar ao HBO Max. Ou seja, pode ser que o público veja o longa no streaming entre agosto e outubro. Com o filme batendo recordes de bilheteria no Brasil e no mundo, é esperado que a Warner estenda seu período nas telonas para arrecadar mais.

Da mesma companhia, o cinema teve nesse ano as estreias dos filmes The Flash (15 de junho), Shazam! Fúria dos Deuses (17 de março) e A Morte do Demônio: A Ascensão (20 de abril). Com exceção de The Flash, que no momento está disponível apenas para aluguel, os demais podem ser vistos no HBO Max. No caso de Shazam!, que teve baixa bilheteria, sua entrada ocorreu 45 dias após o fim da exibição nos cinemas. Já em Duna, exibido em 2021, o período foi de 60 dias.

Em 2021, sites internacionais haviam informado que a Warner Bros., junto com a empresa AMC Theaters, diminuiriam a janela de lançamentos do cinema para o streaming em 45 dias. Porém, em agosto do ano seguinte, o portal americano Decider publicou com exclusividade uma matéria informando outra estratégia de lançamento. Fontes ligadas à Warner confirmaram uma "análise de cada caso" para determinar quando os filmes recém-saídos das telas entrariam no HBO Max.

3 de 5 Shazam! Fúria dos Deuses teve uma rápida chegada no streaming após uma exibição modesta nos cinemas, com baixa aprovação em agregadores; As críticas de Barbie, no entanto, estão boas — Foto: Reprodução/JustWatch Shazam! Fúria dos Deuses teve uma rápida chegada no streaming após uma exibição modesta nos cinemas, com baixa aprovação em agregadores; As críticas de Barbie, no entanto, estão boas — Foto: Reprodução/JustWatch

Vai sair o filme da Barbie na Netflix?

Não há previsão para que Barbie fique disponível no catálogo da Netflix. O motivo mais óbvio é de que o HBO Max é quem reúne as obras da Warner Bros. para o streaming. Porém, isso não impede a companhia de querer fazer um contrato para partilhar os direitos de exibição com alguma outra plataforma. Ainda que isso seja possível, até o momento a locadora vermelha não sinalizou se terá o longa como obra licenciada em seu catálogo.

Um exemplo de obra produzida por uma companhia com serviço de streaming, mas que está em plataformas concorrentes, é o filme Homem-Aranha no Aranhaverso. A animação do teioso Miles Morales tem distribuição da Sony Pictures e produção da mesma companhia junto com a Marvel Entertainment, pertencente ao grupo Disney+. Assim, no Brasil, o filme pode ser visto no Disney+, Paramount+ e Lionsgate+.

4 de 5 Quando o filme da Barbie vai lançar na Netflix? Não há previsão, mas locadora vermelha pode tentar adquirir direitos de exibição do longa; o mais provável é que só fique disponível no HBO Msx — Foto: Reprodução/YouTube Quando o filme da Barbie vai lançar na Netflix? Não há previsão, mas locadora vermelha pode tentar adquirir direitos de exibição do longa; o mais provável é que só fique disponível no HBO Msx — Foto: Reprodução/YouTube

Até quando o filme Barbie vai ficar nos cinemas?

A média de exibição de um filme nos cinemas é de quatro semanas. A partir da segunda semana de estreia, a bilheteria começa a dar sinais de queda. No caso do filme da Barbie, que já arrecadou centenas de milhões em bilheteria, é possível que o tempo possa ser estendido por mais de um mês. Tudo vai depender do nível de arrecadação até o final da segunda semana de estreia.

Por que o filme da Barbie não é infantil?

Apesar de ter como protagonista um dos brinquedos mais famosos do mundo e, naturalmente, haver apelo para o público infantil, o filme da Barbie não é para crianças. Prova disso é a classificação indicativa do longa-metragem, delimitada no Brasil para a partir de 12 anos. Outro fator que aponta para isso é a direção assinada por Greta Gerwig, cineasta conhecida por filmes no estilo coming of age, e que geralmente tratam de temas voltados para a descoberta feminina pós-infância.

Assim, ainda que fale do universo Barbie, o filme apenas o usa como pano de fundo para abordar sobre a vivência feminina na sociedade, bem como as questões que cercam o tema, como o patriarcalismo. Logo, para entender e aproveitar a história, é necessário um pouco mais de maturidade, compreensão de mundo e senso crítico — algo que pode ser mais complicado para crianças menores de 12 anos.

5 de 5 Barbieland, o mundo rosado onde a boneca passa a refletir sobre sua existência entre vários tipos de Barbie, como até a depressiva; classificação do filme Barbie é de 12 anos — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures Barbieland, o mundo rosado onde a boneca passa a refletir sobre sua existência entre vários tipos de Barbie, como até a depressiva; classificação do filme Barbie é de 12 anos — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Inclusive, esse é justamente o porquê do filme da Barbie estar fazendo tanto sucesso. Afinal, muitas mulheres cresceram próximas da figura da boneca, e, ao ver suas experiências pessoais retratadas por ela, se sentem representadas e, ao mesmo tempo, nostálgicas. Também é interessante por vermos a Barbie, uma personagem estereotipada por muitos anos, fazer coisas de "pessoas normais, reais".

Enredo de Barbie

No mundo de Barbieland, rodeada de versões de Barbie e Ken, uma Barbie estereotipada (Margot Robbie) busca viver livre e sem muito apego a um relacionamento com o Ken da Praia (Ryan Gosling). Rodeada de festas e atividades lúdicas, Barbie passa a refletir sobre sua própria existência. Aconselhada pela Barbie Estranha (Kate McKinnon), versão experiente e rabiscada da boneca, a protagonista viaja para o mundo real em busca da garota que brinca com ela.

Confira o trailer de Barbie

Veja também: HBO MAX: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER!