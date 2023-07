Ratchet & Clank e Disney Illusion Island são destaques nos lançamentos da semana

Ratchet & Clank: Rift Apart e Disney Illusion Island são os destaques nos lançamentos da semana, com a nova aventura da dupla do PlayStation 5 ( PS5 ) agora para PC e o mágico game de plataforma dos personagens Disney. Eles foram acompanhados ainda pelos beat'em up clássicos Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons e PixelJunk Scrappers Deluxe, a sequência do game Remnant 2 no estilo 'Souls', o retorno da Telltale Games com The Expanse: A Telltale Series e mais. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

Ratchet & Clank: Rift Apart - 26 de julho - PC

Ratchet & Clank: Rift Apart é a nova aventura de ação e tiro em terceira pessoa da querida dupla da Insomniac Games. O jogo já havia sido lançado no PlayStation 5 (PS5), mas agora chega ao PC com novidades. Na história, os heróis estão há muitos anos sem salvar o universo, por isso Clank decide consertar o Redimensionador para Ratchet poder procurar outros de sua espécie, os lombax. No entanto, um ataque do vilão Dr. Nefarious causa uma fenda entre dimensões e Clank vai parar em uma realidade alternativa onde Nefarious venceu, onde ele encontra uma lombax chamada Rivet, que lidera uma força de resistência.

O game mantém sua tradicional jogabilidade de tiro em terceira pessoa, mas introduz também uma nova mecânica de portais. Os personagens podem acessar locais e atravessar grandes distâncias rapidamente através de fendas dimensionais. No PC o game tem suporte a alta resolução 4K, taxa de quadros sem limite e compatibilidade com monitores Ultrawide. É possível também usar um controle DualSense para ter uma experiência mais próxima do original do PS5 com funções hápticas e gatilhos adaptativos. Ratchet & Clank: Rift Apart está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 249 e Epic Games Store por R$ 249,90.

Disney Illusion Island - 28 de julho - SW

Em Disney Illusion Island, até 4 jogadores podem controlar Mickey, Minnie, Donald e Pateta conforme eles cruzam estágios 2D tradicionais. Os personagens explorarão a misteriosa ilha de Monoth em busca de 3 livros místicos para salvar o mundo de uma grande tragédia. Durante a aventura, os jogadores podem aprender novos golpes para facilitar sua jornada ou acessar locais secretos, sendo necessário muito trabalho em equipe. Os visuais do jogo contam com animação feita a mão e trilha sonora orquestrada. O game está disponível para Nintendo Switch por R$ 199.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons - 27 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Double Dragon Gaiden:Rise of the Dragons é o retorno de um clássico beat'em up dos anos 90, que retorna com novos elementos Rogue. No game, os jogadores enfrentam gangues em Nova York após uma guerra nuclear deixar a cidade em ruínas. Porém, a cada gangue derrotada, as outras se fortalecem. Em cada fase, o jogador ganha pontos para melhorar seu personagem e Tokens para liberar melhorias e novos lutadores.

A aventura começa com os irmãos Billy e Jimmy Lee, a namorada de Billy, Marian, e seu Tio Matin, mas há outros personagens para desbloquear, como o clássico Abobo. Há também multiplayer cooperativo local para 2 jogadores. Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons está disponível para Nintendo Switch por R$ 88,09.

Remnant 2 - 25 de julho - PS5, XBSX/S, PC

Remnant 2 traz uma nova experiência estilo Dark Souls, com jogadores no papel de sobreviventes da humanidade que precisam lutar contra as forças do mal antes que elas dominem o mundo. Jogadores terão acesso a armas de fogo e combate corpo a corpo através das diferentes classes, chamadas de Arquétipos, que garantem habilidades únicas.

A cada nova tentativa, o mundo é gerado de uma maneira diferente, com biomas e missões espalhadas. É possível se aventurar sozinho ou com amigos em um grupo de até 3 jogadores. Remnant 2 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam e Epic Games Store) por preços entre R$ 249,50 e R$ 184,95.

The Expanse: A Telltale Series Episode 1 - 27 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

The Expanse: A Telltale Series marca a volta dos jogos episódicos da Telltale Games. Baseado na série de TV The Expanse da Amazon Prime Video, o game se passa antes dos eventos da primeira temporada e acompanha a personagem Camina Drummer, interpretada pela atriz Cara Gee. Fãs da série conhecerão o cotidiano de uma nave coletora de sucata, as dificuldades de lidar com personalidades fortes na tripulação e até ter que evitar um motim.

O jogo expande o nível de exploração dos antigos títulos da Telltale Games, com grandes áreas para se aventurar, personagens para integrar e até seções em gravidade zero. No entanto, o sistema de escolhas com grandes consequências permanece. Os próximos episódios serão lançados a cada 2 semanas. The Expanse: A Telltale Series está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Epic Games Store) pelo valor de R$ 199,50 a R$ 107,99. Ao adquirir o jogo, o usuário terá acesso a todos os capítulos futuros.

F1 Manager 2023 - 27 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

F1 Manager 2023 foca na parte técnica de administrar uma equipe de Fórmula 1. No game, é possível reviver alguns dos principais momentos das corridas do campeonato 2023 FIA Formula One World Championship, além de encarar cenários inéditos. No controle da equipe, usuários poderão determinar mudanças no carro, pneus, agenda de treinos e mais para guiar seus pilotos nas pistas e dar a ordem de quanto forçar o carro e quando administrar sua posição.

Muitas disputas ou erros poderão afetar a confiança do piloto por meio de um novo sistema de risco e recompensa. No modo cenário, usuários terão que completar certas missões antes de cruzar a linha de chegada. É possível acompanhar a ação de vários pontos de vista, inclusive uma câmera do visor do piloto. F1 Manager 2023 será lançado em 31 de julho para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store) por preços de R$ 148,99 a R$ 307,45. Ao adquirir a Deluxe Edition, é possível jogar 4 dias antes do lançamento.

PixelJunk Scrappers Deluxe - 27 de julho - PS5, PS4, SW, PC

Em Pixeljunk Scrappers Deluxe jogadores controlam 4 robôs lixeiros do esquadrão Scrappers, que precisam limpar a cidade de Junktown em um futuro cyberpunk não tão distante. Jogadores andam pelas ruas da cidade em mais de 25 fases localizadas em 5 áreas distintas, empilhando lixo e jogando-o em seu caminhão. No entanto, robôs rivais tentarão impedir sua missão e será preciso combatê-los.

O novo game do estúdio Q-Games, criadores da série PixelJunk e Star Fox Command, busca trazer um beat'em up clássico com algumas novidades. Além de multiplayer cooperativo online e local, há também minigames competitivos para se divertir com amigos. PixelJunk Scrappers Deluxe está disponível para Nintendo Switch por R$ 100.

Radiant Tale - 27 de julho - SW

Radiant Tale traz uma jovem chamada Tifalia que tem sua vida virada do avesso quando um dragão cai em sua direção. Então, ela conhece um grupo de artistas circenses intitulados CIRCUS, que tem como objetivo levar alegria de volta ao reino e salvar seu príncipe. Compostos por um dragão desajeitado, um palhaço meio sem graça e outros membros diversos, o grupo encontra em Tifalia a resposta ao colocá-la como produtora de seu espetáculo.

Durante a história jogadores irão passar por várias cidades com seu show, conversar com os personagens e conhecê-los mais a fundo. A visual novel é desenvolvida pela Otomate e está disponível para Nintendo Switch por R$ 249,94.

Mr. Run and Jump - 25 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Mr. Run and Jump é uma jornada na qual o personagem principal e seu cachorro, Leap the Dog, precisam atravessar áreas repletas de inimigos e perigos, o que exige saltos precisos. Jogadores poderão correr, pular, rolar e mergulhar no ar para tentar escapar de espinhos, monstros famintos, lava e mais.

Em seu trajeto, será preciso coletar joias Power Gems coloridas de diversos reinos, cada um com identidade visual própria, para salvar o mundo do devorador Void. O game está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 94,95 e para Nintendo Switch por R$ 73,99.

