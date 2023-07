Recebeu um Pix errado? Veja como devolver valor no app do banco

Fazer um Pix errado pode ser um verdadeiro transtorno, mas é possível devolver o valor utilizando apps de banco disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). Nubank , Itaú, Santander, Bradesco , Banco do Brasil e outras instituições financeiras oferecem um recurso simples e acessível que permite devolver o dinheiro transferido por engano. Vale ressaltar, ainda, que a recusa a devolver um Pix equivocado configura crime e pode desencadear medidas legais. Confira, a seguir, as principais dúvidas sobre devolver Pix e como fazer isso usando aplicativos.

1 de 7 Entenda como devolverPix em alguns dos principais bancos do mercado — Foto: Getty Images/SOPA Images Entenda como devolverPix em alguns dos principais bancos do mercado — Foto: Getty Images/SOPA Images

📝O Nubank tem conta conjunta? Como abrir? Veja no Fórum TechTudo

É possível cancelar um Pix?

Devido às transações ocorrerem instantaneamente, não é possível realizar o cancelamento de um Pix após a confirmação da transferência. Por isso, o recomendado é sempre conferir valores e remetente antes de transferir qualquer quantia. Contudo, para casos de Pix agendados, é possível cancelar o procedimento antes que o valor seja descontado da sua conta.

Como reaver Pix errado?

A orientação do Banco Central do Brasil é que o usuário entre em contato com o recebedor e solicite a devolução do valor. Entretanto, é válido ressaltar que essa sugestão funciona melhor quando o recebedor é uma pessoa conhecida. Devido ao fato do Pix ser uma transferência irreversível, será necessário contar com a boa vontade daquele que recebeu o valor indevido. Mas é importante mencionar que, caso a pessoa se oponha a devolver o dinheiro, você pode entrar em contato com a instituição financeira pela qual você fez a transação e tentar pedir ajuda. Além disso, como a recusa configura crime, medidas judiciais também podem ser tomadas.

Em situações de golpes, fraudes ou problemas operacionais, também existe o Mecanismo Especial de Devolução do Pix, que analisa o estorno da transferência. Nesse cenário, a instituição remetente do Pix apresentará uma solicitação de devolução junto à instituição destinatária. Mas lembre-se que o prazo para fazer essa solicitação é de 80 dias.

2 de 7 Aplicativo do Nubank realiza gratuitamente estornos de Pix para usuários — Foto: Gisele Souza/TechTudo Aplicativo do Nubank realiza gratuitamente estornos de Pix para usuários — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Recebi um Pix errado, tenho que devolver?

Sim. O Código Penal prevê pena de detenção de um mês a um ano ou multa para quem se apropria de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Portanto, é obrigatório devolver o Pix errado, tanto por questões legais quanto pelo dever moral de restituir algo que não lhe pertence. Além disso, a legislação assegura a recompensa de no mínimo 5% sobre o valor encontrado ou da coisa achada, incentivando a devolução correta e ética.

Como fazer estorno de Pix no Bradesco

Para fazer o estorno no app do Bradesco, é preciso abrir o aplicativo e tocar na opção "Pix". Depois, vá até na opção “Extrato Pix”, clique sobre a transferência que deseja devolver. No canto superior direito da tela, clique em “Devolver valor”. Digite o valor que será estornado e clique em "continuar". Na tela seguinte, você pode digitar um motivo para a devolução, mas isso é opcional. Clique novamente em “Continuar”, digite a sua chave pin, dê OK e confirme. A devolução pode ser feita em até 90 dias a partir da data da transação, desde que os dados da conta de quem vai receber não tenham sido alterados.

3 de 7 Devolvendo o valor de um Pix indevido no app Bradesco — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Devolvendo o valor de um Pix indevido no app Bradesco — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Como estornar Pix errado no Banco do Brasil

No app do Banco do Brasil, selecione a opção “Pix” na tela inicial. Depois, clique sobre a operação que deseja realizar o estorno. No “Menu Inferior”, clique em “Devolver total ou parcial”. Digite o valor que será devolvido e clique em “Avançar". Por fim, selecione a opção “Confirmar senha”, digite sua senha de 6 dígitos e confirme novamente.

4 de 7 Como fazer a devolução de um Pix no app do Banco do Brasil — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Como fazer a devolução de um Pix no app do Banco do Brasil — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Como devolver Pix no Banco Itaú

Já no app do Itaú, toque na opção "Pix". Selecione a opção "Extrato do Pix" e escolha a transação que deseja devolver, clicando sobre ela. Agora, pressione o botão "Devolver". Lembre-se de que o motivo da devolução é opcional. Verifique cuidadosamente os dados de quem vai receber o Pix e, caso estejam corretos, toque em "Confirmar devolução". Para concluir, insira a senha do seu cartão e, em seguida, toque em "Continuar".

5 de 7 Devolução do Pix no app do Banco Itaú — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Devolução do Pix no app do Banco Itaú — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Como fazer estorno do Pix no Santander Brasil

Para devolver um Pix recebido por engano pelo app Santander Brasil toque na opção “Pix” e depois em “Extrato Pix”. Em seguida, clique na data em que a transação foi efetuada e selecione o Pix que deseja devolver. Agora toque em “Devolver valor” na parte inferior da tela e informe a quantia exata para devolução. Por fim, confirme a operação.

6 de 7 Fazer a devolução de um Pix pelo app Santander Brasil é muito simples — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Fazer a devolução de um Pix pelo app Santander Brasil é muito simples — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Como estornar Pix errado no Nubank

Na tela inicial do app do Nubank, clique em “Conta”. Deslize a tela de extrato até encontrar o Pix indevido e clique sobre ele. Depois, toque na opção “Precisa fazer um reembolso?” e insira o valor que deseja reembolsar para o dono do dinheiro. Clique na setinha roxa no canto inferior da tela para prosseguir. Confira se as informações do estorno estão corretas e clique em "reembolsar".

7 de 7 Devolução de Pix pelo app Nubank — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Devolução de Pix pelo app Nubank — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Veja também: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais