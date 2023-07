Recurso 'escondido' em apps do Google pode rastrear você; saiba se proteger

Um recurso "escondido" em alguns aplicativos do Google pode rastrear usuários e armazenar informações de localização precisas, com um histórico detalhado de todos os lugares que você já visitou. A função, presente em apps como Google Fotos e Google Maps , levanta diversas questões sobre privacidade, mas pode ser desativada com alguns passos simples. A seguir, veja como o recurso funciona e como desativá-lo no Android e no iPhone ( iOS ).

1 de 5 Recurso do Google pode rastrear você; saiba como desativar no Android e iPhone (iOS) — Foto: Raisa Monteiro Capela/TechTudo Recurso do Google pode rastrear você; saiba como desativar no Android e iPhone (iOS) — Foto: Raisa Monteiro Capela/TechTudo

A função pode salvar os dados de localização do usuário sempre que uma nova foto for tirada e salva na galeria. Assim, qualquer pessoa com acesso ao seu celular ou à sua conta do Google pode conferir os locais nos quais você esteve. Por exemplo, se você for a um restaurante e tirar uma foto do seu prato, o Google vai armazenar o local preciso em que a foto foi tirada — e ainda vai fixar a sua localização com um ponto no mapa, o que pode ser considerado invasivo por alguns usuários.

No entanto, é possível desativar essas funções de localização e limitar o rastreamento da gigante da tecnologia em alguns passos. No Android, abra o Google Fotos, toque sobre sua foto no canto superior direito da tela e clique em "Configurações do Fotos". Depois, toque em "Privacidade" e, em seguida, em "Opções de local". Na sequência, toque em "Fotos com localização", clique sobre os três pontinhos no canto superior direito da tela e desative a chave ao lado de "Mostre sua linha do tempo pessoal". Para concluir o procedimento, em "Histórico de localização", selecione a opção "Desativar".

2 de 5 Desativando o histórico de localização do Google Fotos no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando o histórico de localização do Google Fotos no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Já no app do Google Fotos para iPhone (iOS), toque sobre sua foto no canto superior direito da tela e acesse a aba "Configurações de Google Fotos". Por lá, toque sobre "Local" e selecione a opção "Fotos com localização". Em seguida, clique sobre as reticências no canto superior direito, desative a chave ao lado de "Mostre sua linha do tempo pessoal" e, em "Histórico de localização", selecione a opção "Desativar". Além disso, vale dizer que se você estiver preocupado com o uso de suas informações, o Google também permite que o usuário exclua toda a atividade.

3 de 5 Desativando o histórico de localização do Google Fotos no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando o histórico de localização do Google Fotos no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Além da dica de editar os dados de localização do Google Fotos, também é possível desativar essas informações nos próprios apps de câmera do celular. No iPhone (iOS), o recurso pode ser bloqueado a partir dos ajustes. Para isso, nas configurações do dispositivo, clique em "Privacidade e segurança". Depois, toque em "Serviços de localização" e deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Câmera". Em seguida, em "Permitir acesso à localização", selecione "Nunca".

4 de 5 Modificando os ajustes do iPhone (iOS) para impedir que a câmera armazene dados de localização ao capturar fotos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Modificando os ajustes do iPhone (iOS) para impedir que a câmera armazene dados de localização ao capturar fotos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

No Android, o procedimento é ainda mais simples. Para concluí-lo, abra o app de câmera no celular e clique sobre o ícone de engrenagem no canto superior direito da tela. Em seguida, deslize a tela para baixo e desative a chave ao lado de "Salvar localização".

5 de 5 Modificando as configurações do app de câmera do Android para desativar a localização de fotos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Modificando as configurações do app de câmera do Android para desativar a localização de fotos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de Mirror e The Sun

